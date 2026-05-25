Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του – Τον σκότωσε με κατσαβίδι
Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός, χθες το μεσημέρι, στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα.
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών.
Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός, χθες το μεσημέρι, στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα τραύματα φαίνεται να προκλήθηκαν από τον 30χρονο, ύστερα από καβγά που προηγήθηκε με το θύμα.
Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.
Στο σπίτι μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας, που συνέλεξε στοιχεία στο πλαίσιο της προανάκρισης.
