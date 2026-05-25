newspaper
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία
Ελλάδα 25 Μαΐου 2026, 06:15

Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο καιρός ανά περιοχή - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός
Ελλάδα 25.05.26

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Με κατσαβίδι η δολοφονία του 67χρονου – Ο γιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είναι ο δράστης
Στο Τριάδι Θέρμης 24.05.26

Θεσσαλονίκη: Με κατσαβίδι η δολοφονία του 67χρονου – Ο γιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είναι ο δράστης

Στη σύλληψη του 30χρονου γιου του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Ένα κατσαβίδι φαίνεται ότι ήταν το φονικό όπλο.

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πρόγνωση 24.05.26

Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Σύνταξη
Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ελλάδα 24.05.26

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες από το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου – Παράπονα για την επικινδυνότητα του δρόμου
Ελλάδα 24.05.26

Αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες από το τροχαίο του Μάριου Οικονόμου – Παράπονα για την επικινδυνότητα του δρόμου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή και αναζητούν μαρτυρίες για το τροχαίο όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο Μάριος Οικονόμου.

Σύνταξη
Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε
Τραγωδία 24.05.26

Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης στα Ιωάννινα – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψε

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου και αναζητείται, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων

Σύνταξη
Πάτρα: Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου – 7 σε ενάμιση μήνα
Πάτρα 24.05.26

Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε στο in, δικηγόρος Πατρών Αθανάσιος Αμπατζής, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα αίτια θανάτου για τις υποθέσεις αυτές.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα
Κόσμος 25.05.26

Καμπανάκι για τον Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό – Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα

Στον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, το υπουργείο Υγείας της κεντροαφρικανικής χώρας έκανε λόγο για 204 θανάτους επί συνόλου 867 ύποπτων κρουσμάτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση
Νεο-ιμπεριαλισμός 25.05.26

Γροιλανδία, η επιστροφή – Τα ηγεμονικά σχέδια του Τραμπ μπαίνουν σε νέα φάση

Τέσσερις μήνες μετά την ευρωατλαντική κρίση για τη Γροιλανδία, οι ΗΠΑ επανέρχονται με σχέδια ενίσχυσης του αποτυπώματός τους στο αρκτικό νησί, δοκιμάζοντας τις ήδη τεταμένες σχέσεις με την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους
Συνέντευξη 25.05.26

Φραντσέσκο Σαρατσένο: Η Ιταλία είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, αλλά όχι λόγω χρέους

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και φαίνεται ανίκανη να διαμορφώσει μια σοβαρή μακροπρόθεσμη στρατηγική» λέει ο Ιταλός οικονομολόγος αναπληρωτής διευθυντής του γαλλικού οικονομικού think tank OFCE

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων
Πόλεμος στο Ιράν 25.05.26

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία, επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων

Τα προληπτικά μέτρα, που αποσκοπούν στο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CBS.

Σύνταξη
Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν
Αφρική 25.05.26

Ακτή Ελεφαντοστού: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Αμπιτζάν

Οι καταρρεύσεις κτιρίων στην Αμπιτζάν δεν είναι σπάνιες εν μέσω δημογραφικής ακμής κι εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης. Ωστόσο αυτή η ανάπτυξη ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα

Σύνταξη
Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
Αφρική 25.05.26

Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές

Οι απαχθέντες από τους τζιχαντιστές -52 άνδρες, 33 γυναίκες, 7 παιδιά - διασώθηκαν στην περιοχή Μπιου της πολιτείας Μπορνό. Ο στρατός δεν διευκρίνισε για πόσο καιρό οι διασωθέντες ήταν αιχμάλωτοι.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
Ενεργειακή κρίση 25.05.26

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει το άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ. Το αμερικανικό πετρέλαιο Μπρεντ άνοιξε στις ασιατικές αγορές με πτώση 5%.

Σύνταξη
Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Σύνταξη
Euroleague: Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS – Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού
Euroleague 25.05.26

Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS - Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
Cookies