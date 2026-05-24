Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του μετά από καβγά
Τον 67χρονο εντόπισε νεκρό μέσα στο σπίτι του η κόρη του - Κρίσιμες οι απαντήσεις του ιατροδικαστή για τις συνθήκες θανάτου
Σοκαρισμένη η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς έγινε γνωστή η δολοφονία ενός 67χρονου από τον ίδιο του τον γιο, έπειτα από τσακωμό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου, με έναν 30χρονο άνδρα να ομολογεί μετά την προσαγωγή του από την Ελληνική Αστυνομία.
Τον 67χρονο εντόπισε νεκρό σήμερα το μεσημέρι η κόρη του, μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιος και δράστης της δολοφονίας βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο της δολοφονίας και προσήχθη από τους αστυνομικούς.
Ομολόγησε την πράξη του
Ο 30χρονος άνδρας φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και είπε στους αστυνομικούς ότι το βράδυ του Σαββάτου είχε φραστικό επεισόδιο με τον πατέρα του, τον οποίο στη συνέχεια χτύπησε με ένα σκαμπό στο κεφάλι.
Οι αστυνομικές Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, ενώ κρίσιμες είναι οι απαντήσεις που θα δώσει ο ιατροδικαστής που θα εξετάσει τη σορό του 67χρονου.
