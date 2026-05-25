Ανακουφισμένος και πανευτυχής ο Κόρι Τζόσεφ: «Εκπληκτικό που έπαιξα αυτό τον ρόλο»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και κατέκτησε την Euroleague για 4η φορά στην ιστορία του.

Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο ματς, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανέφερε:

«Αισθάνομαι φανταστικά. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ήμουν μια προσθήκη προς το τέλος της σεζόν. Παίζοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτόν τον τίτλο ήταν εκπληκτικό. Ο Τρέι Λάιλς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μας έβαλε πολλά προβλήματα στον τελικό».

Ο Τζόσεφ αγωνίστηκε για 16:15 λεπτά, έχοντας 1/4 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάσει στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.