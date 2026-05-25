Τελικά χάρη στον Ολυμπιακό 1 στα 4 φέτος σε τελικούς για το ελληνικό μπάσκετ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

To ελληνικό μπάσκετ τα κατάφερε στο τελευταίο ματς. Η παρουσία του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας σήμανε την τέταρτη συμμετοχή ελληνικής ομάδας σε τελικό φετινής ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με τη νίκη του επί της Ρεάλ σήμανε το 1 στα 4!

Η ομάδα του Πειραιά στην Ευρωλίγκα θριάμβευσε στον τελικό του ΟΑΚΑ επί της «Βασίλισσας» με 92-85. Προηγήθηκαν ο ΠΑΟΚ, που έχασε το FIBA Europe Cup σε διπλούς τελικούς από την Μπιλμπάο, η ΑΕΚ από την λιθουανική Ρίτας στο τελικό του Basketball Champions League, ενώ η γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού έχασε το FIBA Europe Cup σε διπλούς τελικούς από την τουρκική Μερσίν.

Μοναδική μπασκετική διασυλλογική διοργάνωση στην οποία φέτος καμία ελληνική ομάδα δεν έφτασε τελικό ήταν το Basketball Eurocup. Εκεί συμμετείχαν ο Αρης και ο Πανιώνιος που αποκλείστηκαν στη φάση την ομίλων.

Οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες:

Ο Παναθηναϊκός στους άνδρες έφτασε στα πλεϊ οφ (στους «8») της Ευρωλίγκας όπου αποκλείστηκε από την Βαλένθια.

Ο Προμηθέας αποκλείστηκε στα πλεϊ – ιν του Basketball Champions League από τη γαλλική Σαλόν.

Η Καρδίτσα στην ίδια διοργάνωση έφτασε ως τη φάση των ομίλων των «16».

Στις γυναίκες ο Παναθηναϊκός έφτασε ως τους «8» του FIBA Europe Cup όπου έμεινε έξω από την Μερσίν, ενώ ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε στους «16» από την Εστουδιάντες.