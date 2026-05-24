sports betsson
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Euroleague 24 Μαΐου 2026, 23:09

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πανάξιος πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης ίσως στον πιο δραματικό τελικό όλων των εποχών που δεν… τελείωνε ποτέ και κατέκτησαν την τέταρτη Euroleague της ιστορίας τους. Μια ματσάρα απίστευτη, με ένα φινάλε που… σταμάτησε τις ανάσες όλου του μπασκετικού κόσμου και που έληξε μέσα σε έναν πανζουρλισμό από 20.000 και πλέον κόσμου στο «T-Center».

Στο τέλος, οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αυτοί που το ήθελαν περισσότερο, έβγαλαν όλη την ψυχή τους και δικαιώθηκαν για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από μια εξαετία. Πνιγμένος από τον πίεση ο Ολυμπιακός για 35 περίπου λεπτά, με όλα τα φαντάσματα του παρελθόντος, προσωπικά και ομαδικά, να κυκλοφορούν στο παρκέ του ΟΑΚΑ από το πρώτο τζάμπολ, στο τέλος τα… ξόρκισε όλα, τα σάρωσε όλα και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, ως η καλύτερη ομάδα, ως αυτή που παίζει σταθερά το καλύτερο μπάσκετ. Μια απόλυτη δικαίωση, όλου του «ερυθρόλευκου» μπασκετικού οργανισμού!

Μυθική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Γάλλος οδήγησε τον Ολυμπιακό εκεί που ήθελε, εκεί που είχε σαν στόχο να κάνει από την πρώτη στιγμή που ήρθε. Άξιος συμπαραστάτης ο απίθανος Άλεκ Πίτερς με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, από 12 και 10 πρόσθεσαν Βεζένκοφ και Γουόκαπ. Λάιλς και Χεζόνια προσπάθησαν να… σολάρουν τον τελικό για τη Ρεάλ, αλλά δεν τα κατάφεραν απέναντι σε έναν πιο πλήρη, πιο ψυχωμένο, πιο ποιοτικό και πιο έτοιμο από ποτέ για την επιστροφή του στην κορυφή, Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε με ένα γρήγορο 0-4 με τους Χεζόνια και Λάιλς να σκοράρουν στο 1’ και τον Ολυμπιακό να ξεκινάει λίγο νευρικά το ματς. Ο Λάιλς συνέχισε να σκοράρει και από κοντά και από μακριά και έκανε το 1-9 για τη «Βασίλισσα» στο 3’. Λάιλς και Αμπάλδε σκόραραν και πάλι από μακριά και έκαναν το 2-15, με τον Βεζένκοφ να κάνει το 6-15 με γκολ φάουλ στο 5’.

Ο Γουόκαπ με τρίποντο απέναντι στη ζώνη έκανε το 9-15. Ο Βεζένκοφ με γκολ-φάουλ και πάλι έκανε το 12-15, με τον Λάιλς να σκοράρει και πάλι για το 13-18 στο 6’. Ο Γουόρντ με ωραία προσπάθεια έκανε το 17-22, με Φελίς και Μαλεντόν να κάνουν το 17-26. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τον Χολ να σκοράρει για το 19-26.

Ο Αμπάλδε ξεκίνησε εύστοχα το δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας το 19-29, για να μειώσει ο Γουόρντ σε 21-29 στο 11’. Ο Πίτερς έκανε το 25-29 για τον Ολυμπιακό στο 13’ με την ομάδα να βρίσκει ρυθμό σε εκείνο το σημείο. Ο Γουόρντ από μακριά έκανε το 28-31, για να κάνει ο Φελίς το 28-33 στο 14’.

Ο Φουρνιέ με προσωπικό σερί και τον Τζόσεφ να είναι… μαέστρος ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 38-36 στο 18’. Ο Λάιλς απάντησε και πάλι με τρίποντο για το 38-39, με τον Φουρνιέ να βάζει και εκείνος ακόμα ένα για το 41-39. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 44-39 και έδωσε αέρα +5 στους Πειραιώτες στο 19’. Ο Πίτερς σκόραρε με follow και έκανε το 46-44 υπέρ του Ολυμπιακού που ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ερυθρόλευκους ήταν ο Τρέι Λάιλς που είχε 21 πόντους στο πρώτο μέρος, ενώ ο Φουρνιέ είχε 11, με τον Πίτερς να προσθέτει ακόμα εννέα.

Ο ΜακΚίσικ ήρθε από τον πάγκο στο τρίτο δεκάλεπτο και με την ορμή του και το μακρινό του σουτ έκανε το 49-44 στο 22’. Ο Αμπάλδε με τρίποντο ισοφάρισε σε 49-49 με τρίποντο στο 23’. Ο Γουόκαπ με μαρκαρισμένο τρίποντο έκανε το 52-49 στο 24’. Ο Χεζόνια με ένα τρίποντο από πολύ μακριά μείωσε στον πόντο και σκορ54-53 στο 25’.

Ο Φελίς με πέντε συνεχόμενους πόντους και ο Χεζόνια, έκαναν το 54-60 για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 26’. ΜακΚίσικ και Γουόκαπ μείωσαν σε 58-60 στο 28’. Χεζόνια και Μαλεντόν με συνεχόμενες βολές έδωσαν αέρα +6 στη Ρεάλ στο 29. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με καλάθι του Μιλουτίνοφ, ο οποίος έκανε το 61-65 που ήταν και το σκορ του δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ που έκανε το 64-65 στο 31’. Ο Τζόσεφ έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με τεράστιο σουτ και έκανε το 67-65 στο 32’. Ο Μαλεντόν απάντησε με τρίποντο και έκανε το 67-68 στο 33’. O Μαλεντόν με 1/2 βολές έκανε το 68-69 στο 34’. Ο Βεζένκοφ έκανε το 70-69 στο 34’.

Ο Χεζόνια σκόραρε από κοντά για το 70-71 στο 35’. Ο Βεζένκοφ με τεράστιο τρίποντο από τη γωνία έκανε το 73-71 στο 36’. Ο Φελίς έκανε με καλάθι και φάουλ το 74-73, πάνω στην πίεση του Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ, έκανε το 76-73 με προσωπικό καλάθι. Ο Τζόουνς με 2/2 βολές έκανε το 78-75 στο 37΄. Ο Πίτερς έκανε το 80-77 για να ισοφαρίσει με τρίποντο ο Χεζόνια σε 80-80 στο 38’. Ο Τζόουνς με κάρφωμα από κοντά έκανε το 82-80. Ο Γουόκαπ έκανε το 84-80 με 2/2 βολές στο 39’.

Δύο ακόμη έβαλε ο Φουρνιέ για το 86-80 με ένα λεπτο να απομένει, όμως η Ρεάλ δεν τα παρατούσε. Λάιλς και Καμπάτσο με βολές (μετά από φάουλ στο τρίποντο) έκαναν το 88-85 μετατρέποντας το ματς σε θρίλερ. Ο Πίτερς συνέχισε με 2/2 βολές και 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, ο Λάιλς αποβλήθηκε με το πέμπτο και εκεί τελειώσαν όλα! Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός με 92-85 σε ένα μυθικό ματς.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Wall Street
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Business of Sport
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης
Βουλευτικές εκλογές 24.05.26

Εξακομματική Βουλή στην Κύπρο – Τα αποτελέσματα στο 100% της καταμέτρησης

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στην Κύπρο. Πρώτος ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), με δεύτερο το ΑΚΕΛ, με μικρή διαφορά. Δεν υπάρχει κόμμα που να μπορεί να σχηματίσει μόνο του κυβέρνηση.

Σύνταξη
Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει – O Έλον Μασκ για το φινάλε του «The Boys»
Τι συνέβη εδώ; 24.05.26

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πεθαίνει - O Έλον Μασκ (παρα) ενοχλήθηκε με το φινάλε του «The Boys»

Ο Έλον Μασκ δημοσίευσε πάνω από δώδεκα αναρτήσεις σχετικά με το τελευταίο επεισόδιο της σατιρικής σειράς, πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση στο X με τον δημιουργό, Έρικ Κρίπκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα
Αυταπάτες 24.05.26

Το Ισραήλ σε προεκλογικό πυρετό – Γιατί μια ήττα Νετανιάχου δεν θα αλλάξει τίποτα

«Αυτοί οι διεκδικητές δεν αντιπροσωπεύουν ρήξη με τις πιο επιβλαβείς ιδεολογίες του Ισραήλ και την απαράδεκτη πολιτική πραγματικότητα που αυτές καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θεσσαλονίκη: Με κατσαβίδι η δολοφονία του 67χρονου – Ο γιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είναι ο δράστης
Στο Τριάδι Θέρμης 24.05.26

Θεσσαλονίκη: Με κατσαβίδι η δολοφονία του 67χρονου – Ο γιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι είναι ο δράστης

Στη σύλληψη του 30χρονου γιου του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Ένα κατσαβίδι φαίνεται ότι ήταν το φονικό όπλο.

Σύνταξη
Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Σύνταξη
Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Πόλεμος 24.05.26

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος

Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies