Μπαρτζώκας: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπό μας…»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν… λακωνικός στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση της Euroleague, με τον κόουτς του Ολυμπιακού να αφιερώνει το τρόπαιο σε έναν άνθρωπο του οργανισμού των Ερυθρολεύκων.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας

«Επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι με ρώτησαν πώς αισθάνομαι, νιώθω καλά, αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Είναι η στιγμή των παικτών. Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπο μας, την Κανέλλα, ενός μέλος του συλλόγου πολύ σημαντικού, που είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά.

Επίσης το αφιερώνω στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπούν τόσο πολύ την ομάδα. Στους παίκτες και όλη την ομάδα. Ήταν η ομάδα που έκανε το 3/3 στα playoffs και έσπασε την κατάρα της 1ης θέσης. Ειδικά στους πιο παλιούς παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Φαλ, οι οποίοι έφτασαν πέντε φορές κοντά στην κατάκτηση, αξίζουν λίγο περισσότερο».