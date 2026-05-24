Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά»
Euroleague 24 Μαΐου 2026, 23:37

Δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις πρώτες δηλώσεις του αμέσως μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό.

Φανερά συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, που επικράτησε στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως «εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ», μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Εννοείται ότι το αξίζαμε. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τον κόσμο, τους παίκτες, σε όλους.

Στο ημίχρονο είπαμε ότι έπρεπε να σταματήσουμε τον Λάιλς. Μπήκαν πολύ δύσκολα σουτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Ρεάλ, και μόνο που έπαιξαν σε μία τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί».

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

