Το πήρε και ξέσπασε ο θρύλος Γιώργος Μπαρτζώκας!

Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της αξιόμαχης Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 92-85 και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Με το σκορ στο 90-85 και λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε, ο Φακούντο Καμπάτσο πήρε ένα δύσκολο τρίποντο, το οποίο έχασε, με τον Πίτερς να μαζεύει το ριμπάουντ.

Εκεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέσπασε με όλη του την ψυχή, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στον πάγκο, καταλαβαίνοντας πως το τρόπαιο είχε πλέον πάει στην πλευρά της ομάδας του.

Οι εικόνες ήταν χαρακτηριστικές της πίεσης, της έντασης αλλά και της τεράστιας επιθυμίας που υπήρχε στον Ολυμπιακό για την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια και πάλι με τον ίδιο στον πάγκο!