Κατάρα ήταν και πάει: Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τη Euroleague μετά από πρωτιά στη regular season
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, ξορκίζοντας το… κακό της πρώτης θέσης της regular season.
To’ κανε κι αυτό ο Ολυμπιακός: Τερμάτισε πρώτος στην regular season και στο τέλος κατέκτησε και το τρόπαιο της Euroleague.
Από τη σεζόν 2016-17 που άλλαξε το φορμάτ της διοργάνωσης, μέχρι και σήμερα, καμία ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην regular season δεν είχε κατακτήσει το τρόπαιο, ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έσπασε την… κατάρα.
Οι νικητές της Euroleague από τη σεζόν 2016-17 (σε παρένθεση η θέση στη regular season)
2026: Ολυμπιακός (1η)
2025: Φενέρμπαχτσε (2η)
2024: Παναθηναϊκός (2η)
2023: Ρεάλ Μαδρίτης (3η)
2022: Εφές (6η)
2021: Εφές (3η)
2020: Δεν ολοκληρώθηκε
2019: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2η)
2018: Ρεάλ Μαδρίτης (5η)
2017: Φενέρμπαχτσε (5η)
