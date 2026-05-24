Ξέσπασμα πανηγυρισμών στο «Telekom Center» για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό (vids)
Σε έξαλλους πανηγυρισμούς ξέσπασαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο «Telekom Center» μετά την κατάκτηση της Euroleague από την ομάδα τους.
- Κινέζοι αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
- Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
- Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών στις Αρχάνες
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης! Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό με 92-85 και κατέκτησαν τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας τους.
Όπως ήταν λογικό οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων που κατέκλεισαν το «Telekom Center» ξεκίνησαν στα τελευταία λεπτά το δικό τους πανηγύρι στις κερκίδες λίγο πριν το φινάλε το ματς.
Με τη λήξη της αναμέτρησης όλοι ξέσπασαν και άρχισαν να τραγουδούν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή της καλύτερης λίγκας του πλανήτη.
Δείτε βίντεο:
- «Τρελό» πάρτι των οπαδών του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι (vids)
- Συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά»
- Το πήρε και ξέσπασε ο θρύλος Γιώργος Μπαρτζώκας!
- Δάκρυσε ο Γιώργος Πρίντεζης μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
- Το είπε και το έκανε ο Γάλλος μάγκας από τον… Πειραιά
- Κατάρα ήταν και πάει: Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τη Euroleague μετά από πρωτιά στη regular season
- Πρωταθλητής Ευρώπης στο ΟΑΚΑ, «ερυθρόλευκο» πάρτι σε όλη την Ελλάδα
- Ξέσπασμα πανηγυρισμών στο «Telekom Center» για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις