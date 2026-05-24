Ολυμπιακός – Ρεάλ: Το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ που ξεσήκωσε τον «Telekom Center» (vid)
Ο Εβάν Φουρνιέ ευστόχησε σε μεγάλο σουτ σούταρε από τη γωνία και... σήκωσε στο πόδι τους χιλιάδες φιλάθλους του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε κάποια επιθετικά προβλήματα στην πρώτη περίοδο του τελικού της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Telekom Center».
Όμως ο Εβάν Φουρνιέ ήταν εκεί για να «ξεκολλήσει» τους Ερυθρόλευκους και να τους δώσει ώθηση στο μπροστά μέρος του glass floor.
Ένα από τα καλάθια του Γάλλου γκαρντ ήρθαν από τη γωνία, όταν είδε το κενό στην άμυνα της Ρεάλ, πήρε θέση και δέχθηκε την πάσα του Τζόσεφ ευστοχώντας και παράλληλα ξεσηκώνοντας το γήπεδο.
Δείτε το βίντεο:
I @EvanFourmizz is money tonight! @Moto #MotorolaMagicMoment I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/r27R8gK2Hq
— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
