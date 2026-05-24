Ολυμπιακός: Σήκωσε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του! – Όλοι οι πρωταθλητές Ευρώπης
Ο Ολυμπιακός είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης μέσα στο «T-Center», επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης και έφτασε τις 4 κατακτήσεις – Δείτε όλους τους πρωταθλητές Ευρώπης.
- Κινέζοι αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
- Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
- Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών στις Αρχάνες
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, καθώς επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του «Τ-Center» και ανέβηκε στον θρόνο του.
Οι ερυθρόλευκοι ήταν η καλύτερη ομάδα της χρονιάς στη Euroleague, έκανε πάρτι στα play offs με τη Μονακό και το σήκωσε στο ΟΑΚΑ, μετά τη νίκη επί της βασίλισσας, φτάνοντας τις 4 κατακτήσεις στην ιστορία του.
Οι Πειραιώτες σε έναν τελικό τοπ επιπέδου, ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες, πήραν τη νίκη και πήραν την 4η Euroleague, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 13 χρόνια.
Ο Ολυμπιακός είναι η 6η ομάδα σε κατακτήσεις στη διοργάνωση, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι αυτή που έχει τις περισσότερες με 11.
Ο Ολυμπιακός και όλοι οι πρωταθλητές Ευρώπης
11- Ρεάλ Μαδρίτης (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995,
2015, 2018. 2023)
8 – ΤΣΣΚΑ Μόσχας (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019)
7 – Παναθηναϊκός (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2024)
6*- Μακάμπι Τελ Αβίβ (1977, 1981, 2001*, 2004, 2005, 2015)
5 – Βαρέζε (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)
4 – Ολυμπιακός (1997, 2012, 2013, 2026)
ΑΣΚ Ρίγα (1958, 1959, 1960)
Γιουγκοπλάστικα Σπλιτ (1989, 1990, 1991)
Ολίμπια Μιλάνο (1966, 1987, 1988)
2 – Εφές (2021. 2022)
Μπαρτσελόνα (2003, 2010)
Βίρτους Μπολόνια (1998, 2001)
Καντού (1982, 1983)
Τσιμπόνα Ζάγκρεμπ (1985, 1986)
Φενέρμπαχτσε (2017, 2025)
1 – Ζαλγκίρις Κάουνας (1999)
Μπανταλόνα (1994)
Λιμόζ (1993)
Παρτιζάν Βελιγραδίου (1992)
Βίρτους Ρόμα (1984)
Μπόσνα Σαράγεβο (1979)
Ντιναμό Τυφλίδας (1962)
*Το 2000/01 υπήρχαν δύο διοργανώσεις, EuroLeague και Suproleague (FIBA).
- «Τρελό» πάρτι των οπαδών του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι (vids)
- Συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά»
- Το πήρε και ξέσπασε ο θρύλος Γιώργος Μπαρτζώκας!
- Δάκρυσε ο Γιώργος Πρίντεζης μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
- Το είπε και το έκανε ο Γάλλος μάγκας από τον… Πειραιά
- Κατάρα ήταν και πάει: Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τη Euroleague μετά από πρωτιά στη regular season
- Πρωταθλητής Ευρώπης στο ΟΑΚΑ, «ερυθρόλευκο» πάρτι σε όλη την Ελλάδα
- Ξέσπασμα πανηγυρισμών στο «Telekom Center» για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις