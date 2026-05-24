Πρωταθλητής Ευρώπης στο ΟΑΚΑ, «ερυθρόλευκο» πάρτι σε όλη την Ελλάδα
Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!
- Κινέζοι αστροναύτες εκτοξεύτηκαν σε αποστολή ενός έτους – Επόμενος σταθμός η Σελήνη
- Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας
- Στα χέρια των Αρχών ο δράστης των πυροβολισμών στις Αρχάνες
- Προβληματισμός για τους αλλεπάλληλους θανάτους κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου - 7 σε ενάμιση μήνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, καθώς επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του «Τ-Center» και ανέβηκε στον θρόνο του.
Οι Πειραιώτες σε έναν τελικό τοπ επιπέδου, ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες, πήραν τη νίκη και πήραν την 4η Euroleague, επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 13 χρόνια.
Δείτε ζωντανά:
Ώρα για τους πανηγυρισμούς!
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού βγήκαν στον Πειραιά και κάθε γωνιά της Ελλάδας για να πανηγυρίσουν το ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Πλέον, όλοι περιμένουν την ομάδα να αναχωρήσει από το Μαρούσι με προορισμό το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες για τη γιορτή που θα ακολουθήσει για την κατάκτηση της Euroleague.
- «Τρελό» πάρτι των οπαδών του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι (vids)
- Συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά»
- Το πήρε και ξέσπασε ο θρύλος Γιώργος Μπαρτζώκας!
- Δάκρυσε ο Γιώργος Πρίντεζης μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό
- Το είπε και το έκανε ο Γάλλος μάγκας από τον… Πειραιά
- Κατάρα ήταν και πάει: Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά τη Euroleague μετά από πρωτιά στη regular season
- Πρωταθλητής Ευρώπης στο ΟΑΚΑ, «ερυθρόλευκο» πάρτι σε όλη την Ελλάδα
- Ξέσπασμα πανηγυρισμών στο «Telekom Center» για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις