Σπουδαία στιγμή: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υποκλίνεται στους οπαδούς του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Γιώργος Μπαρτζώκας το πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους παίκτες του και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος τεχνικός, μάλιστα, θέλοντας να ευχαριστήσει τους οπαδούς της ομάδας του μεγάλου λιμανιού για τη στήριξή τους, έκανε μπροστά τους μια βαθιά υπόκλιση.

Δείτε τη φωτογραφία:

Μια συγκλονιστική στιγμή, με τον Ολυμπιακό να κατακτά για 4η φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο: 1997, 2012, 2013, 2026. Αυτή ήταν επίσης η 2η φορά που παίρνει την Euroleague ο Μπαρτζώκας, καθώς ήταν προπονητής του Ολυμπιακού και το 2013, όταν οι Ερυθρόλευκοι το πήραν στο Λονδίνο.

