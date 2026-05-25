«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς

Ήταν αλάνθαστος στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρ, με χέρι – αλφάδι. Ήταν συγκλονιστικός και στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση του Ολυμπιακού.

Ψάχνοντας κάποιος στα 80 λεπτά των δύο αγώνων του final 4 της Αθήνας δεν μπορεί παρά να σταθεί με δέος, απέναντι σε όσα έκανε ο Άλεκ Πίτερς, γιατί ο Αμερικανός φόργουορντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μεγάλη επιτυχία της ομάδας του λιμανιού.

Ο Πίτερες ήταν άχαστος στον ημιτελικό απέναντι στους Τούρκους πετυχαίνοντας 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (3/3 τρίποντα και 4/4 δίποντα), ενώ είχε και τέσσερα ριμπάουντ και μια ασίστ. Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του και στον τελικό της διοργάνωσης απέναντι στην Ρεάλ.

Ο Πίτερς «φόρτωσε» με 16 πόντους το καλάθι της «βασίλισσας» έχοντας 1/1 τρίποντο και 4/5 δίποντα μαζεύοντας εφτά ριμπάουντ και δίνοντας δύο ασίστ.

Με λίγα λόγια, ο Αμερικανός επιχείρησε 13 σουτ σε ημιτελικό και τελικό του final 4 κι ευστόχησε στα 12, γράφοντας μια μυθική ιστορία για τους πειραιώτες.

Να σημειώσουμε βεβαίως ότι πέτυχε και 5/6 βολές στον τελικό, παίζοντας για 20:07 λεπτά, ενώ αγωνίστηκε για 18:13 λεπτά στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρ.

Είχε δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο και στα δύο μεγάλα παιχνίδια του final 4, πατώντας στο glass floor του T Center για 38:30 λεπτά και ο Πίτερς απέδειξε και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης ότι είχε «κρύο» αίμα για να βγει μπροστά στα δύσκολα και να κάνει την μεγάλη διαφορά για τους πειραιώτες.

Το χέρι του ήταν «συνδεδεμένο» με τα καλάθια της Φενέρ και της Ρεάλ και οι δύο εμφανίσεις του θα μείνουν στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το όνομα του θα είναι για πάντα στις καρδιές των οπαδών του Ολυμπιακού.

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο άνθρωπος του final 4 της Αθήνας. Ο Αλέκος των οπαδών του Θρύλου.