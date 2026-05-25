H Bουλγαρία αποθεώνει Βεζένκοφ και Ολυμπιακό

Το Sportal της Σόφιας έγραψε για τον θρίαμβο των “ερυθρολεύκων”:

“Ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός τα κατάφεραν! Η ομάδα του Πειραιά είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία νίκησε με 92-85 μέσα στο «Telekom Center Athens», στην έδρα του μεγάλου της αντιπάλου, του Παναθηναϊκός.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βεζένκοφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του την Ευρωλίγκα, προσθέτοντας το τρόπαιο στις δύο διακρίσεις MVP της regular season που έχει ήδη κατακτήσει. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πήρε τη δική του εκδίκηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον δραματικό χαμένο τελικό του Κάουνας το 2023.

Για τους «ερυθρόλευκους», αυτό είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους και πρώτο μετά το 2013, όταν είχαν νικήσει ξανά στον τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί παραμένουν πάντως η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης με 11 τίτλους.

Ο Ολυμπιακός έσπασε και μία ιδιαίτερη «κατάρα» της τελευταίας δεκαετίας, αφού καμία ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Οι Πειραιώτες το πέτυχαν και αυτό.

Στα ημιτελικά του Final Four, ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια.

Οι παίκτες της Ρεάλ αγωνίστηκαν φορώντας ειδικές φανέλες με το μήνυμα «Κουράγιο, Ουσμάν», στηρίζοντας τον τραυματία συμπαίκτη τους Ουσμάν Γκαρούμπα, που τραυματίστηκε στον ημιτελικό. Στις εξέδρες βρέθηκε και ο σούπερ σταρ των Milwaukee Bucks, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε τον τελικό με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ, έχοντας 3/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 3/4 βολές. Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Τόμας Γουόκαπ με 10 πόντους.

Για τη Ρεάλ, ο Τρέιλ Λάιλς σημείωσε 24 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μάριο Χεζόνια είχε 19 πόντους, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Η Ρεάλ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Λάιλς. Ο Ολυμπιακός όμως αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, με Φουρνιέ και Πίτερς να αλλάζουν τη ροή του αγώνα και να δίνουν προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 46-44.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ρεάλ αντέδρασε ξανά, με τον Χεζόνια και τον Φελίς να δίνουν προβάδισμα στους Μαδριλένους, που μπήκαν στην τελευταία περίοδο μπροστά με 65-61.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Φουρνιέ κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό, ο Βεζένκοφ πέτυχε κρίσιμο τρίποντο για το 73-71, ενώ ο Χεζόνια απαντούσε συνεχώς για τη Ρεάλ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε όμως χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, με τον Γουόκαπ, τον Πίτερς και τον Φουρνιέ να βάζουν τις καθοριστικές βολές και να «κλειδώνουν» τη νίκη και το τρόπαιο.

Το τελικό 92-85 έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς στους φίλους του Ολυμπιακού και ολοκλήρωσε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου”