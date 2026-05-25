sports betsson
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
H Bουλγαρία αποθεώνει Βεζένκοφ και Ολυμπιακό
Euroleague 25 Μαΐου 2026, 01:06

H Bουλγαρία αποθεώνει Βεζένκοφ και Ολυμπιακό

"Τα κατάφεραν! Ο Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός πήραν εκδίκηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης!", έγραψε το Sportal της Σόφιας

Γιώργος Μαζιάς
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Sportal της Σόφιας έγραψε για τον θρίαμβο των “ερυθρολεύκων”:

“Ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός τα κατάφεραν! Η ομάδα του Πειραιά είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία νίκησε με 92-85 μέσα στο «Telekom Center Athens», στην έδρα του μεγάλου της αντιπάλου, του Παναθηναϊκός.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βεζένκοφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του την Ευρωλίγκα, προσθέτοντας το τρόπαιο στις δύο διακρίσεις MVP της regular season που έχει ήδη κατακτήσει. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πήρε τη δική του εκδίκηση από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον δραματικό χαμένο τελικό του Κάουνας το 2023.

Για τους «ερυθρόλευκους», αυτό είναι το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους και πρώτο μετά το 2013, όταν είχαν νικήσει ξανά στον τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί παραμένουν πάντως η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης με 11 τίτλους.

Ο Ολυμπιακός έσπασε και μία ιδιαίτερη «κατάρα» της τελευταίας δεκαετίας, αφού καμία ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Οι Πειραιώτες το πέτυχαν και αυτό.

Στα ημιτελικά του Final Four, ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει με εντυπωσιακό τρόπο τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ είχε ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια.

Οι παίκτες της Ρεάλ αγωνίστηκαν φορώντας ειδικές φανέλες με το μήνυμα «Κουράγιο, Ουσμάν», στηρίζοντας τον τραυματία συμπαίκτη τους Ουσμάν Γκαρούμπα, που τραυματίστηκε στον ημιτελικό. Στις εξέδρες βρέθηκε και ο σούπερ σταρ των Milwaukee Bucks, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε τον τελικό με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ, έχοντας 3/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 3/4 βολές. Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς πρόσθεσε 16 πόντους και 7 ριμπάουντ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Τόμας Γουόκαπ με 10 πόντους.

Για τη Ρεάλ, ο Τρέιλ Λάιλς σημείωσε 24 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μάριο Χεζόνια είχε 19 πόντους, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα.

Η Ρεάλ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε ακόμη και με διψήφια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Λάιλς. Ο Ολυμπιακός όμως αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, με Φουρνιέ και Πίτερς να αλλάζουν τη ροή του αγώνα και να δίνουν προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 46-44.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ρεάλ αντέδρασε ξανά, με τον Χεζόνια και τον Φελίς να δίνουν προβάδισμα στους Μαδριλένους, που μπήκαν στην τελευταία περίοδο μπροστά με 65-61.

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Φουρνιέ κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό, ο Βεζένκοφ πέτυχε κρίσιμο τρίποντο για το 73-71, ενώ ο Χεζόνια απαντούσε συνεχώς για τη Ρεάλ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε όμως χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά, με τον Γουόκαπ, τον Πίτερς και τον Φουρνιέ να βάζουν τις καθοριστικές βολές και να «κλειδώνουν» τη νίκη και το τρόπαιο.

Το τελικό 92-85 έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς στους φίλους του Ολυμπιακού και ολοκλήρωσε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου”

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Wall Street
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Business of Sport
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
Euroleague 25.05.26

Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Εσύ, μόνο εσύ!

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης
Έκθεση SIPRI 25.05.26

Οι διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές σε κίνδυνο – Αιτία, γεωπολιτικές εντάσεις και ελλείψεις χρηματοδότησης

Οι ολοένα πιο οξυμένες γεωπολιτικές εντάσεις και η συνεχιζόμενη κρίση της χρηματοδότησης θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη (SIPRI).

Σύνταξη
Euroleague: Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS – Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού
Euroleague 25.05.26

Υπόκλιση στο λαό του Θρύλου από την Marca και την AS - Η «ηρωική» Ρεάλ και ο «θρίαμβος» του Ολυμπιακού

Ερυθρόλευκο χρώμα έχουν τα πρωτοσέλιδα των δύο κορυφαίων ισπανικών αθλητικών εφημερίδων, της Marca και την AS. Περιγράφωντας την «Οδύσσεια» της Ρεάλ Μαδρίτης να φτάσει στην «Ιθάκη» της κατάκτησης του τροπαίου (Euroleague) κάνουν μια βαθιά υπόκλιση στον κόσμο του Ολυμπιακού που «πλημμύρισε» το ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
Euroleague 25.05.26

Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Εσύ, μόνο εσύ!

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός
Ελλάδα 25.05.26

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πώς σχολιάζει το γεγονός

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, είτε ήταν Αμερικανοί, Έλληνες ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας».

Σύνταξη
Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»
Euroleague 25.05.26

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: «Σήμερα είναι πέντε χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας, το αφιερώνουμε στη μνήμη του»

Όσα δήλωσαν οι διοικητικοί ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague, την οποία αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 25 Μαϊου 2026
Cookies