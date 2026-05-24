Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του έγραψε ο Ολυμπιακός επικρατώντας στον μεγάλο τελικό της Euroleague της Ρεάλ με 92-85.

Πανάξια πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός

Οι Πειραιώτες, με 18 χιλιάδες και πλέον οπαδούς τους στο πλευρό τους, έγραψαν ιστορία απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο.

Πρωταθλητής Ευρώπης στο Τ-Center ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ που στους ερυθρόλευκους κυκλοφορούσε κρύο αίμα στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο Τ-Center σηκώνοντας στον ουρανό της Αθήνας το βαρύτιμο τρόπαιο με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζουν συγκλονιστικά καρέ.

Final score from Athens 🇬🇷@Olympiacos_BC gets the win over Real Madrid 🏆 13 years later… They did it again!#F4GLORY pic.twitter.com/9qB4reyvrU — EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026

Μυθική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Γάλλος οδήγησε τον Ολυμπιακό εκεί που ήθελε, εκεί που είχε σαν στόχο να κάνει από την πρώτη στιγμή που ήρθε.

Κατάθεση ψυχής

Στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών αποτυπώνεται ο κόπος όλος της χρονιάς, ένα ανθρώπινο ξέσπασμα χαράς και συγκίνησης. Μια δικαίωση, ένα δάκρυ, μια κατάθεση ψυχής.

Οι φωτογραφίες με τους Βεζένκοβ και Παπανικολάου με δάκρυα χαράς, το φιλί του Γουάκαμπ στη σύντροφό του, ο αλύγιστος Φουρνιέ, ο πρωτεργάτης Μπαρτζώκας μαζί με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδελφούς Αγγελόπουλους.

Αυτό που αποτυπώνει ο φωτογραφικός φακός (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI) δεν μπορεί να αποτυπωθεί με λέξεις… Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία στην Αθήνα και έβαλε «φωτιά» στον Πειραιά.