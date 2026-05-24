«Τρελό» πάρτι των οπαδών του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι (vids)
Χιλιάδες οπαδοί των «ερυθρόλευκων» βγήκαν στους δρόμους και στο Πασαλιμάνι, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από την ομάδα του λιμανιού
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός νίκησε την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για την σεζόν 2025-2026 με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» να πανηγυρίζουν για την τεράστια επιτυχία.
Στο Πασαλιμάνι στήθηκε ένα «τρελό» πάρτι από χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Πειραιά, οι οποίοι ξέσπασαν σε απίστευτους πανηγυρισμούς με την κόρνα της λήξης, όταν ο Ολυμπιακός ήταν και με την «βούλα» ο μεγάλος νικητής στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ.
Η νύχτα έγινε… μέρα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι άναψαν δεκάδες καπνογόνα και τα συνθήματα δονούσαν την ατμόσφαιρα.
Είναι μια μαγική βραδιά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.
- Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)
- Μπαρτζώκας: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπό μας…»
- Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός
- Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»
- Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Καίγεται» ο Πειραιάς
- Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
- Η κούπα της Euroleague στα αποδυτήρια του T-Center: Πανευτυχείς οι «ερυθρόλευκοι» (pics)
- «Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις