Κάηκε ο Πειραιάς – Πανηγυρίζουν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων»
Στον Πειραιά γιορτάζουν το 4ο ευρωπαϊκό, περιμένοντας την... κούπα!
«Ερυθρόλευκο» πάρτι έχει στηθεί στον Πειραιά μετά τη λήξη του τελικού του Final Four της Euroleague, που βρήκε θριαμβευτή τον Ολυμπιακό με 92-85 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης!
Όσοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν το μαγικό εισιτήριο για το ΟΑΚΑ, βρέθηκαν από το νωρίς στο κέντρο του Πειραιά, παρακολουθώντας την αναμέτρηση.
Με τη λήξη του αγώνα ξέσπασαν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς!
Πλέον, περιμένουν τους παίκτες του Ολυμπιακού μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να φτάσουν στο Δημοτικό Θέατρο όπου θα συνεχιστεί η γιορτή!
