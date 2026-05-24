Η ηθοποιός της σειράς «Game of Thrones», Χάνα Μάρεϊ, αποκάλυψε ότι παρασύρθηκε σε μια «αίρεση ευεξίας», γεγονός που οδήγησε στη νοσηλεία της μετά από μια ψυχωσική κρίση.

Η Μάρεϊ γνώρισε μια «ενεργειακή θεραπεύτρια» ονόματι Γκρέις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Detroit» το 2016, η οποία εκμεταλλεύτηκε την ευαλωτότητά της, καθώς η ηθοποιός ένιωθε ιδιαίτερα εκτεθειμένη μετά από μια σκηνή γυμνού.

«Όσο πιο μακριά γινόταν»

Η Χάνα Μάρεϊ, η οποία πρωταγωνίστησε επίσης στη σειρά «Skins», δήλωσε στην εφημερίδα «The Guardian» ότι ήταν πεπεισμένη ότι η Γκρέις ήταν μια αξιόπιστη σύμβουλος, καθώς της την είχε συστήσει ο προσωπικός της γυμναστής που δούλευε στην ταινία «Detroit».

Η Μάρεϊ πρόσθεσε ότι «αγνόησε τόσα πολλά μικρά πράγματα» που δεν έβγαζαν νόημα τους επόμενους μήνες, μεταξύ των οποίων και το ότι η Γκρέις της έλεγε πώς θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το «πνευματικό της DNA χρησιμοποιώντας ισχυρά και αρχαία εργαλεία».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός γνώρισε τη Σιομπάν, στην οποία πλήρωσε 700 λίρες για να της διδάξει τρόπους «να προστατεύεται από την ενέργεια των άλλων», και ήταν εκεί που εθίστηκε σε μαθήματα όπως «Ritual Master Novice», «Ritual Master Apprentice» και «Ritual Master Magus Hermeticus».

«Ήθελα να προχωρήσω όλο και πιο μακριά, όσο πιο μακριά γινόταν», έγραψε στα απομνηνονεύματά της «The Make-Believe», αποκαλύπτοντας ότι ο άντρας που βρισκόταν στην κορυφή ήταν κάποιος ονόματι Στιβ.

Μετά από ένα πενθήμερο σεμινάριο υπό την καθοδήγηση του Στιβ ένιωσε τρομερή εξάντληση και μια νύχτα υπέστη νευρικό κλονισμό που την έκανε να ακούει τη φωνή του στο κεφάλι της και να έχει παραισθήσεις.

Κλειδώθηκε σε ένα θάλαμο και, αφού κάποιος κάλεσε βοήθεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και κρατήθηκε για 28 ημέρες βάσει του Νόμου για την Ψυχική Υγεία.

Μιλώντας για το βιβλίο, η ηθοποιός είπε ότι θα αφηγηθεί μια «βαθιά προσωπική ιστορία που ζούσε μέσα μου για πολλά χρόνια και την οποία τώρα νιώθω ότι είναι ζωτικής σημασίας να μοιραστώ».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με την Ελεν Κονφόρντ, της οποίας η οπτική για το βιβλίο ταιριάζει απόλυτα με τη δική μου», είπε, αναφερόμενη στην εκδότρια της Hutchinson Heinemann, η οποία θα κυκλοφορήσει το βιβλίο το καλοκαίρι του 2026.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly