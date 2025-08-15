«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στις 13 Αυγούστου 2025, ο Πιτ Ντέιβιντσον, ο αγαπημένος κωμικός και πρώην μέλος του «Saturday Night Live», μίλησε για τη σκοτεινή πλευρά της εξάρτησής του από την κάνναβη, αποκαλύπτοντας ότι η καθημερινή, υπερβολική χρήση του ναρκωτικού οδήγησε σε σοβαρή ψύχωση κατά τη διάρκεια της εφηβείας του.

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου. Η κάνναβη δεν είναι για να σου προκαλεί κάτι τέτοιο… είναι επειδή είναι πολύ δυνατή», είπε ο Πιτ Ντέιβιντσον μιλώντας στο podcast The Breakfast Club.

Η μάχη με την εξάρτηση και η πορεία προς την ανάρρωση

Ο Ντέιβιντσον μίλησε ανοιχτά για τον «αγώνα» απεξάρτησης που έδωσε, προσπαθώντας να ξεφύγει από την παγίδα των ναρκωτικών, την ώρα που η πίεση της διασημότητας γινόταν ασφυκτική. Έχει παραδεχτεί την εξάρτησή του από κοκαΐνη, κεταμίνη και ηρεμιστικά, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι για μια τετραετία έκανε καθημερινή χρήση κεταμίνης — μια συνήθεια που, όπως λέει, τον βύθισε ακόμα πιο βαθιά στην ψυχική του κρίση.

Το 2017, σε ηλικία 23 ετών, είχε δηλώσει πως «ήταν καθαρός και νηφάλιος για πρώτη φορά σε οκτώ χρόνια», αποδίδοντας την ανάκαμψή του στη στήριξη της οικογένειας και μιας τότε συντρόφου. Παρά τις προόδους, στην πορεία δεν εγκατέλειψε πλήρως την κάνναβη – το καλοκαίρι του 2024, κατά τη διάρκεια περιοδείας του, παραδέχτηκε ότι ήταν το μόνο «ναρκωτικό» που δεν είχε αφήσει ακόμα πίσω.

Ο Ντέιβιντσον παραδέχεται ότι η επιτυχία που γνώρισε τόσο νωρίς τον βρήκε απροετοίμαστο συναισθηματικά. «Είμαι ευγνώμων που όλα αυτά τα κακά, τρελά πράγματα συνέβησαν στα 20 μου», λέει, εξηγώντας ότι η δημόσια έκθεση στέρησε την πολυτέλεια να κάνει λάθη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κάθε πτώση και κάθε κρίση, όμως, τον οδήγησαν πιο κοντά στην αυτογνωσία και στη συνειδητοποίηση ότι η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη — κερδίζεται μέρα με τη μέρα.