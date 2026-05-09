Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς θα δείτε εάν είστε δικαιούχος
Οικονομία 09 Μαΐου 2026, 20:30

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς θα δείτε εάν είστε δικαιούχος

Εσπασε… ταμεία φέτος ο Κοινωνικός Τουρισμός με τον αριθμό των αιτήσεων να ανέρχεται στις 816.000 για 300.000 vouchers συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ

Τις επόμενες μέρες και συγκεκριμένα μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αναμοινωθού τα προσωρινά εποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με τον αριθμό των αιτήσεων να ανέρχεται στις 816.000 για 300.000 vouchers συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Προς το παρόν, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ. Για όσους δεν προκύπτει λόγος αποκλεισμού εφαρμόζεται μοριοδότηση, με βάση την οποία θα κριθεί ποιοι θα λάβουν επιδότηση για διαμονή και ακτοπλοϊκή μετακίνηση. Σημειωτέον ότι από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι πολύτεκνοι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τους γονείς και όχι τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών που υποβάλλουν αίτηση ως δικαιούχοι.

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ανοίξει και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Οπως προβλέπεται από τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινωθεί από τη ΔΥΠΑ.

Τα vouchers του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 μπορούν να χρησιμοποιηθούν φέτος από τις 18 Μαΐου 2026 και για τους επόμενους 12 μήνες.

Επισημαίνεται πως η επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος ξεχωριστά και μέσω αυτής επιδοτείται η διαμονή σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

Αριθμός διανυκτερεύσεων και ακτοπλοϊκά

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή σε κατάλυμα της επιλογής τους κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο.

Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Επίσης, Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, με εξαίρεση τις Σποράδες, παρέχονται έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Για τις συγκεκριμένες περιοχές εφαρμόζεται αυξημένη επιδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027 και κατά την περίοδο του Πάσχα από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή στα ακτοπλοϊκά ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Ποια στοιχεία θα αναγράφονται στο Μητρών Δικαιούχων

Στο προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων θα αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί αίτησης των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ τους, καθώς και τα μόρια που συγκεντρώνουν ανά κριτήριο, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους.

Ακόμη, θα εμφανίζονται τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπωνύμου των ωφελούμενων μελών και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους, καθώς και η ένδειξη για την έκδοση ή μη Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Δικαιούχοι χωρίς ένδειξη επιταγής δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση διαμονής και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο δικαιούχος με περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κατάταξης και στη συνέχεια στα επόμενα κριτήρια. Αν η ισοβαθμία συνεχίζεται, λαμβάνεται υπόψη το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και στη συνέχεια οι ημέρες ασφάλισης ή ανεργίας των προηγούμενων ετών.

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει το Σχέδιο Ελευθερία ως μέρος στρατιωτικών επιχειρήσεων – Η εκεχειρία είναι «σε μηχανική υποστήριξη», λέει

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στην αυγή του 2026, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι εργαλείο και γίνεται πολλαπλασιαστής, καθιστώντας την ανθρώπινη ικανότητα τον πολυτιμότερο πόρο της παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Μια ανάσα από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για το νέο κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνοντας τις εμφανίσεις του. Σε ζωντανή μετάδοση από το in η πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, στο βόρειο τομέα.

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

