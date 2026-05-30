Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου λατρεύει το διεθνές μίτινγκ της Κύπρου

Ο Τεντόγλου έφτασε στο Τσίρειο Στάδιο της Λεμεσού στα 8,49 συνεχίζοντας το τρομερό σερί επιτυχιών που έχει στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου. Η πρώτη του παρουσία στη διοργάνωση καταγράφηκε το 2022, στην εναρκτήρια έκδοση του Limassol International. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,28 μέτρα, επίδοση που αποτέλεσε τότε μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη και έθεσε από νωρίς το στίγμα του στη διοργάνωση.

Έναν χρόνο αργότερα, στο Cyprus International Athletics Meeting του 2023, ο Τεντόγλου επέστρεψε στη Λεμεσό και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του. Με καλύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα κατέκτησε και πάλι την πρώτη θέση, αφήνοντας σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους του και διατηρώντας το αήττητο σερί του στο Τσίρειο Στάδιο.

Το 2024 ο κορυφαίος Έλληνας άλτης συνέχισε την παράδοση των επιτυχιών στην Κύπρο. Νίκησε με 8,25 μέτρα, σε έναν αγώνα όπου είχε συνολικά τρία άλματα πάνω από τα οκτώ μέτρα (8,01 μ., 8,25 μ. και 8,24 μ.), αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε υψηλό επίπεδο.

Το 2025 πραγματοποίησε στη Λεμεσό τον πρώτο του αγώνα στον ανοιχτό στίβο για τη σεζόν. Ξεκίνησε με 8,11 μέτρα, συνέχισε με 8,25 μέτρα και στην τέταρτη προσπάθειά του προσγειώθηκε στα 8,27 μέτρα, επίδοση που του χάρισε άλλη μία νίκη. Μετά το άλμα αυτό επέλεξε να μην εκτελέσει τις δύο τελευταίες προσπάθειές του, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά.

Η κορυφαία στιγμή της σχέσης του Τεντόγλου με το μίτινγκ της Λεμεσού ήρθε εφέτος. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,49 μέτρα, το οποίο αποτέλεσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη χρονιά εκείνη. Αφού είχε ήδη σημειώσει άλματα στα 8,29 μ. και 8,19 μ., στην τελευταία του προσπάθεια απογειώθηκε κυριολεκτικά, καταρρίπτοντας το προσωπικό του ρεκόρ στη διοργάνωση και προσφέροντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του. Παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ της διοργάνωσης, που ήταν το 8,28 από το 2022.

Συνολικά, οι καλύτερες επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού είναι τα 8,49 μ. το 2026, τα 8,28 μ. το 2022, τα 8,27 μ. το 2025, τα 8,26 μ. το 2023 και τα 8,25 μ. το 2024. Το γεγονός ότι και οι πέντε νικητήριες επιδόσεις του ξεπέρασαν τα 8,25 μέτρα καταδεικνύει τη μοναδική συνέπεια που επιδεικνύει στο Τσίρειο Στάδιο, έναν αγωνιστικό χώρο που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους του σταθμούς κάθε αγωνιστικής χρονιάς.