Σάββατο 30 Μαϊου 2026
30.05.2026 | 15:36
Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου λατρεύει το διεθνές μίτινγκ της Κύπρου
Αθλητισμός & Σπορ 30 Μαΐου 2026, 15:15

Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου λατρεύει το διεθνές μίτινγκ της Κύπρου

Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει συνδέσει το όνομά του με το διεθνές μίτινγκ στίβου της Λεμεσού, καθώς από το 2022 μέχρι και το 2026 παραμένει αήττητος στο Τσίρειο Στάδιο.

Δήμος Μπουλούκος
Ο Τεντόγλου έφτασε στο Τσίρειο Στάδιο της Λεμεσού στα 8,49 συνεχίζοντας το τρομερό σερί επιτυχιών που έχει στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου. Η πρώτη του παρουσία στη διοργάνωση καταγράφηκε το 2022, στην εναρκτήρια έκδοση του Limassol International. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 8,28 μέτρα, επίδοση που αποτέλεσε τότε μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη και έθεσε από νωρίς το στίγμα του στη διοργάνωση.

Έναν χρόνο αργότερα, στο Cyprus International Athletics Meeting του 2023, ο Τεντόγλου επέστρεψε στη Λεμεσό και επιβεβαίωσε την κυριαρχία του. Με καλύτερο άλμα στα 8,26 μέτρα κατέκτησε και πάλι την πρώτη θέση, αφήνοντας σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους του και διατηρώντας το αήττητο σερί του στο Τσίρειο Στάδιο.

Το 2024 ο κορυφαίος Έλληνας άλτης συνέχισε την παράδοση των επιτυχιών στην Κύπρο. Νίκησε με 8,25 μέτρα, σε έναν αγώνα όπου είχε συνολικά τρία άλματα πάνω από τα οκτώ μέτρα (8,01 μ., 8,25 μ. και 8,24 μ.), αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε υψηλό επίπεδο.

Το 2025 πραγματοποίησε στη Λεμεσό τον πρώτο του αγώνα στον ανοιχτό στίβο για τη σεζόν. Ξεκίνησε με 8,11 μέτρα, συνέχισε με 8,25 μέτρα και στην τέταρτη προσπάθειά του προσγειώθηκε στα 8,27 μέτρα, επίδοση που του χάρισε άλλη μία νίκη. Μετά το άλμα αυτό επέλεξε να μην εκτελέσει τις δύο τελευταίες προσπάθειές του, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά.

Η κορυφαία στιγμή της σχέσης του Τεντόγλου με το μίτινγκ της Λεμεσού ήρθε εφέτος. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με ένα εντυπωσιακό άλμα στα 8,49 μέτρα, το οποίο αποτέλεσε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη χρονιά εκείνη. Αφού είχε ήδη σημειώσει άλματα στα 8,29 μ. και 8,19 μ., στην τελευταία του προσπάθεια απογειώθηκε κυριολεκτικά, καταρρίπτοντας το προσωπικό του ρεκόρ στη διοργάνωση και προσφέροντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του. Παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ της διοργάνωσης, που ήταν το 8,28 από το 2022.

Συνολικά, οι καλύτερες επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου στο διεθνές μίτινγκ της Λεμεσού είναι τα 8,49 μ. το 2026, τα 8,28 μ. το 2022, τα 8,27 μ. το 2025, τα 8,26 μ. το 2023 και τα 8,25 μ. το 2024. Το γεγονός ότι και οι πέντε νικητήριες επιδόσεις του ξεπέρασαν τα 8,25 μέτρα καταδεικνύει τη μοναδική συνέπεια που επιδεικνύει στο Τσίρειο Στάδιο, έναν αγωνιστικό χώρο που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αγαπημένους του σταθμούς κάθε αγωνιστικής χρονιάς.

Business
Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Shein – Temu: Η σαρωτική επέλασή τους και ο γρίφος των 3 ευρώ

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ

Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας
On Field 28.05.26

Ο Λανουά, οι βαθμολογίες και το σκάνδαλο του κανονισμού διαιτησίας

Οι διαιτητές μένουν στους πίνακες ή προωθούνται με άγνωστα κριτήρια της ΚΕΔ, καθώς δεν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες, ενώ έχουν βάλει στον κανονισμό ότι οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής είναι εμπιστευτικοί!

Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει
On Field 27.05.26

Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει

Η τύχη του Γάλλου προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του κρίνεται στις 2 Ιουνίου, όμως η αποτυχία του στη διαιτησία είναι δεδομένη. Ερωτηματικά για τα κριτήρια του Γκαγκάτση

Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα
On Field 27.05.26

Τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει την τεράστια αγάπη του για την ομάδα του λιμανιού και τα sold out στο Καραϊσκάκη θα είναι… αμέτρητα και τη νέα σεζόν

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική
On Field 27.05.26

Γιάκομπ Νίστρουπ: Οι τακτικές του, οι σχέσεις με τους παίκτες, αλλά και η κριτική

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι ένας από τους πιο ελπιδοφόρους τεχνικούς του σκανδιναβικού ποδοσφαίρου

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Βιγιαρεάλ και Έβερτον στο κυνήγι του Βαγιαννίδη

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο δύο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με το μέλλον του να παραμένει ανοιχτό παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιό του στην Πορτογαλία

Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς
Πώς έγινε αυτό; 30.05.26

Όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και δεν τον αναγνώρισε κανείς

Στις αρχές της δεκαετίας του '60, όλος ο κόσμος γνώριζε τους Beatles. Ωστόσο, οι Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κατάφεραν να επισκεφτούν τη χώρα, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανείς.

Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας
Bundesliga 30.05.26

Ντόρτμουντ και Σάλκε «σφίγγουν τον κλοιό» στα διαρκείας

Δύο ιστορικοί σύλλογοι της Γερμανίας ετοιμάζονται να ανακαλέσουν τα εισιτήρια διαρκείας φιλάθλων που δεν παρακολουθούν συστηματικά τους αγώνες, επιχειρώντας να ανοίξουν τον δρόμο σε χιλιάδες οπαδούς που περιμένουν χρόνια για μία θέση στις εξέδρες.

Καύσωνας: «Ανάσα» από αύριο σε Γαλλία και Βρετανία – Ο «θερμικός θόλος» έφερε ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκρούς
Απροετοίμαστοι 30.05.26

Ρεκόρ θερμοκρασιών και νεκροί στην Ευρώπη - «Δεν θα επιστρέψει ποτέ το κλίμα της παιδικής μας ηλικίας»

Ο ασυνήθιστος για την εποχή καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη είχε σαν αποτέλεσμα επτά νεκρούς στη Γαλλία - Οι θερμοκρασίες έφτασαν 10-15 βαθμούς κελσίου πάνω από το κανονικό για την εποχή επίπεδο

Έδεσσα: Σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών – Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 30.05.26

Επεισοδιακή σύλληψη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών - Απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Η σύλληψη του δράστη στην Έδεσσα, ο οποίος έχει και συνεργό, ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές και σε άλλα δύο οχήματα, ένα μοτοποδήλατο και ένα ακόμη Ι.Χ.

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ
Ελλάδα 30.05.26

Πανελλαδικές 2026: «Περιμέναμε να πέσει τεχνητή νοημοσύνη» – Πώς σχολιάζουν οι υποψήφιοι τα θέματα στα ΕΠΑΛ

Το κεντρικό θέμα της 'Εκθεσης των Πανελλαδικών για τα ΕΠΑΛ επικεντρώθηκε στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στο μπάσκετ, αλλά ως φιλοσοφία ζωής, συνεργασίας

Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Τσουκαλάς: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων – Η κυβέρνηση επιμένει σε λάθος λύσεις

«Τα χαμηλής ισχύος μέτρα που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα , υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ, δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αντιθέτως αυτό επιδεινώθηκε: οι τιμές αγοράς και ενοικίασης αυξάνονται συνεχώς», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τελικός Champions League: Πορνοστάρ έδωσε… έξτρα κίνητρο στον τερματοφύλακα της Παρί – Τι απάντησε η σύζυγός του
Champions League 30.05.26

Τελικός Champions League: Πορνοστάρ έδωσε… έξτρα κίνητρο στον τερματοφύλακα της Παρί – Τι απάντησε η σύζυγός του

Ρωσίδα ηθοποιός ερωτικών ταινιών υποσχέθηκε στον συμπατριώτη της τερματοφύλακα της Παρί, Ματβέι Σαφόνοφ ένα... μπαράζ νυχτών πάθους για όσες αποκρούσεις κάνει κόντρα στην Άρσεναλ.

Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα; – Οι πολίτες ζητούν οικονομική δικαιοσύνη
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα; – Οι πολίτες ζητούν οικονομική δικαιοσύνη

Σε νέα έρευνα, το 80,4% χαρακτηρίζει την Ελλάδα άδικη χώρα, το 81,9% θεωρεί ότι ο πλούτος κατανέμεται άδικα υπέρ των επιχειρηματιών και το 86,5% ζητά αύξηση της φορολογίας στους πλούσιους για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης

Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια
Μπάλα / θρησκεία 30.05.26

Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις όταν παρέστη στις προσευχές του Eid φορώντας ένα σύνολο που συνδύαζε το ποδόσφαιρο και την πίστη.

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Ληξιπρόθεσμα χρέη 30.05.26

Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών - Ο λόγος

Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε

«Αθλιο και παντελώς ανυπόστατο» χαρακτηρίζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento ο Νίκος Μαραντζίδης. Διερωτάται δε με νόημα και με τον Τσίπρα να έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, αν πίσω από «τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.05.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 14:50 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός - Τηλεοπτικά από το ERT 2 Sports

Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Καρέ καρέ 30.05.26

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό στη Λάρισα παρασύρει γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης

Το τροχαίο έγινε στις 28 Μαΐου στη Λάρισα - Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει καρέ - καρέ την πορεία του οχήματος μέχρι να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης

Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros
Τένις 30.05.26

Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα της με τη Μάγια Χβαλίνσκα στο Roland Garros, έκανε το 1-0, αλλά η Πολωνή το γύρισε και απέκλεισε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον τρίτο γύρο.

Κρήτη: Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
Κρήτη 30.05.26

Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού, το οποίο παραμένει νοσηλευόμενο στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη

Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Στην Πορτογαλία 30.05.26

Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα

Κρήτη: Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές – Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη
Στην Κρήτη 30.05.26

Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Τα ευρήματα των ειδικών και το περιεχόμενο του ιατροδικαστικού πορίσματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI
Οι modi operandi 30.05.26

Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI που ξεσπέκασε όσους ρήμαζαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

