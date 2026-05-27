Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ομάδες και αυτό δεν αλλάζει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης θέλει να προτείνει την παραμονή του Στεφάν Λανουά και των συνεργατών του στην ΚΕΔ. Αυτό θα συμβεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ την Τρίτη 2 Ιουνίου, όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και θα ακολουθήσει (επίσης με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για να επικυρώσει την όποια απόφαση.

Μεγάλο ερωτηματικό για τα κριτήρια του Μάκη Γκαγκάτση σχετικά με το μέλλον της απερχόμενης ΚΕΔ. Ο Λανουά αποδοκιμάστηκε από όλες τις ΠΑΕ, μέσω ανακοινώσεων, διαρροών, ακόμη και δηλώσεων και αυτό δεν αλλάζει. Όπως δεν αλλάζει ότι η διαιτησία έκανε βήματα προς τα πίσω και στα λάθη των Ελλήνων ρέφερι προστέθηκαν και τα λάθη των ξένων διαιτητών που ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έφερνε για τα ντέρμπι της Stoiximan Super League. Ακόμη πιο περίεργο ότι τα περισσότερα έγιναν κατά του Ολυμπιακού.

Όλη την αγωνιστική περίοδο 2025/26 ο Λανουά επεδίωκε την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του και έπαιρνε αποφάσεις (για ορισμούς κτλ) με αυτή την προοπτική στο μυαλό του. Μάλιστα, δεν κρατήθηκε και στις 3 Φεβρουαρίου, στη διάρκεια σεμιναρίου, αποκάλυψε στους διαιτητές ότι «θέλουμε να μείνουμε, όμως δεν εξαρτάται από εμάς».

Ο Λανουά πήγε και κόντρα στη διαιτησία για να πετύχει τον στόχο της παραμονής του για τρίτη σερί σεζόν (2026/27). Έφτασε στο σημείο να καταργήσει όχι μόνο την εβδομαδιαία τηλεκριτική αλλά και την τηλεκπαίδευση των διαιτητών με φόντο τα λάθη μετά από κάθε αγωνιστική, όταν κατάλαβε ξεσήκωνε σάλο επειδή έκανε κριτική δημοσίων σχέσεων, με αποτέλεσμα να μπερδεύει μέχρι και τους διαιτητές! Με όσα έλεγε έδινε την εντύπωση ότι δεν είχε σε πρώτο πλάνο τους κανονισμούς, παρά δεν ήθελε να δυσαρεστήσει ομάδες.

«Όταν όλοι έχουν παράπονα, σημαίνει πως η διαιτησία δεν έχει κατεύθυνση», είχε σχολιάσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, παρουσία και του Λανουά στις 30/12/25. Αφού ξεπεράσουμε ότι τα περισσότερα λάθη έγιναν κατά του Ολυμπιακού, τα πολλά λάθη δείχνουν και πόσο χάλια είναι μια διαιτησία. Εφόσον ο κ. Γκαγκάτσης παραδέχθηκε τα πολλά λάθη γιατί θέλει να μείνει ο Λανουά;

Ο Λανουά, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ είχε βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση που είχε παραδεχθεί ότι «το θέμα για έναν διαιτητή, όμως, δεν είναι αν κάνει λάθη, αλλά αν σφυρίζει δίκαια. Αν τηρεί το 50-50». Όμως, αυτό δεν στέκει! Δεν γίνεται διαιτησία 50-50 αλλά με λάθη. Δεν είναι το ίδιο να δοθεί ένα πέναλτι-φάντασμα με τον καταλογισμό ενός ανύπαρκτου φάουλ, άρα γέλασε πολύς κόσμος με την… άποψη του Λανουά.