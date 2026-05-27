Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερρών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για παιδί οικογένειας Ρομά που διέμενε μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια του στον καταυλισμό της περιοχής.

Το αναζητούσε η μητέρα του

Η εξαφάνιση του παιδιού έγινε αντιληπτή νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν η μητέρα του, ανήσυχη επειδή είχαν χαθεί τα ίχνη του, απευθύνθηκε στις Αρχές ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής, ξεκινώντας έρευνες γύρω από το σημείο όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά το παιδί.

Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε το άτυχο αγόρι μέσα στο κανάλι.

Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών, ενώ αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Δύο συλλήψεις

Την ίδια ώρα, η πολύτεκνη μητέρα του παιδιού συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου.

Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.

Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Προς το παρόν η 43χρονη κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει αύριο, να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με τον θάνατο του αγοριού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι, πατώντας πάνω σε σανίδι όπου είχαν περάσει και το καλώδια που γινόταν η ρευματοκλοπή.

Αυτό που εξετάζεται είναι ο 10χρονος να έπαθε ηλεκτροπληξία από το καλώδιο και να έπεσε στο αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρός.