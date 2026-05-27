Ολυμπιακός: Το πάρτι, ο χορός και η βουτιά του Φουρνιέ στην πισίνα (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση της Euroleague, για τέταρτη φορά στην ιστορία του με ένα δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας, με τους παίκτες και τους προπονητές να περνούν στιγμές χαλάρωσης και πανηγυρισμών μαζί με τις συντρόφους και τις οικογένειές τους.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης συγκεντρώθηκαν γιόρτασαν με φαγητό, μουσική και χορό, ενώ δεν έλειψαν και πιο εντυπωσιακές στιγμές, όπως βουτιές στην πισίνα από μέλη της ομάδας. Στο βίντεο ξεχωρίζουν στιγμές από τους πανηγυρισμούς με την κούπα, αλλά και πιο αυθόρμητες σκηνές διασκέδασης, όπως οι χοροί των παικτών, το τραγούδι και οι αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Μια στιγμή που σίγουρα ξεχώρισε ήταν η βουτιά του Εβάν Φουρνιέ στην πισίνα, η οποία ήταν αναμφίβολα το highlight της βραδιάς.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός