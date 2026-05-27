Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στον νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενόψει επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ, παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Απρίλιο.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Τύρου και των προσφυγικών καταυλισμών και των γειτονικών συνοικιών (…) για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως από τα σπίτια σας (…) βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο Αβιχάι Αντράεε, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Η ανάρτηση του αραβόφωνου εκπροσώπου των IDF:

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة 🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهداف الأراضي الاسرائيلية يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. 🔴حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/BxZUqiQ4io — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 27, 2026

Νεκρός από πλήγμα του Ισραήλ Λιβανέζος στρατιώτης

Στο μεταξύ, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά στο φυλάκιό του στην Μπεκάα και ότι έχει ανακτήσει τη σορό του.

Ο λιβανέζικος στρατός δήλωσε ότι η ανάκτηση της σορού καθυστέρησε για μία ημέρα λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Διπλή επίθεση των IDF εναντίον αυτοκινήτου στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ έπληξε ένα όχημα σε δρόμο κοντά στην πόλη Κφαρ Ρουμάν, στα περίχωρα της Ναμπάτιε, στον νότιο Λίβανο, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε το αυτοκίνητο για δεύτερη φορά όταν έφτασαν οι διασώστες, εμποδίζοντάς τους να πλησιάσουν στον τόπο του συμβάντος.