Μπορεί ο μπασκετικός Άρης να έχει ένα σωρό θέματα να ρυθμίσει ενόψει της νέας σεζόν (αγωνιστικά, διοικητικά, γηπεδικά), ωστόσο κακά τα ψέματα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον (κυρίως από την πλευρά των οπαδών), εστιάζεται στον Βασίλη Σπανούλη.

Όσο κυλούν οι μέρες και ο θρύλος του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν κλείνει σε κάποια ομάδα τόσο οι πιθανότητες να πει το πολυπόθητο ναι στους «κιτρινόμαυρους» αυξάνονται.

Ο Άρης μπορεί να μην διαθέτει πολύ μεγάλο «πορτοφόλι» -αυτή τη στιγμή τουλάχιστον- ωστόσο διαθέτει μια σειρά από ατού που έχουν το συνολικό «πακέτο» ιδιαίτερα ελκυστικό για τον Σπανούλη.

1. Ο Νίκος Ζήσης

Ερχόμενος στον Άρη ο πρώην τεχνικός της Μονακό δεν θα βρει ένα τζένεραλ μάνατζερ όποιον κι όποιον αλλά τον αδερφικό του φίλο, κουμπάρο και γνώστη του αθλήματος Νίκο Ζήση. Ο ένας ξέρει τον άλλον, η συνεννόησή τους είναι άψογη κάτι που απλοποιεί τα πράγματα για τον 44χρονο ατού και αποτελεί σημαντικό ατού για τον Άρη που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Μην ξεχνάμε ότι συνυπάρχουν και στην Εθνική.

2. Η δυνατότητα να χτίσει τη δική του ομάδα από το «μηδέν»

Ο Άρης μπορεί να μην βρίσκεται στην Ευρωλίγκα (όπως άλλες ομάδες που θέλουν τον νεαρό τεχνικό) και για να παίξει σε αυτήν να χρειάζονται κάποια χρόνια, ωστόσο δίνει στον Σπανούλη να χτίσει σχεδόν από το μηδέν μια δική του ομάδα «κομμάτι κομμάτι». Ο «V-Span», αν πει το «ναι» στον Άρη, έρχεται στο ιδανικό τάιμινγκ καθώς βρίσκεται στην αρχή του πλάνου που έχει εκπονήσει ο Ρίτσαρντ Σιάο, συνεπώς μπορεί να κάνει τις εισηγήσεις του σε κάτι που «χτίζεται από τα μπετά».

3.Η διάθεση του Σιάο να επισπεύσει το πρότζεκτ για χάρη του

Τα αντανακλαστικά και η διάθεση που έδειξε η διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο στο άκουσμα (από τον Νίκο Ζήση) ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι διαθέσιμος ώστε να πείσει τον ταλαντούχο τεχνικό. Σύμφωνα με το πενταετές πλάνο του Καναδοασιάτη επιχειρηματία τη νέα σεζόν το αγωνιστικό μπάτζετ θα κυμαινόταν γύρω στα 4-5 εκατομμύρια. Στην περίπτωση όμως του Σπανούλη οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει η διάθεση να αγγίξει ακόμη και τα 10 εκατομμύρια, ενώ τα λεφτά που θα λάβει ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας θα φτάσουν το 1 εκατομμύριο.

Επίσης η κίνηση του Σιάο να ταξιδέψει εσπευσμένα στην Αθήνα προκειμένου να παραστεί αυτοπροσώπως στο ραντεβού της ΚΑΕ Άρης και των υπολοίπων ομάδων με την ηγεσία της Ευρωλίγκα, δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικείς τη συμμετοχή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης. Κάτι που σίγουρα μέτρησε στο να σχηματίσει ο Σπανούλης θετική άποψη για την προσπάθεια που γίνεται στον «Άρη».

4. Η παρουσία της οικογένειας Αντετοκούνμπο

Η στενή σχέση που έχει αναπτύξει ο Βασίλης Σπανούλης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πασίγνωστη. Οπως πασίγνωστη είναι και η στενή σχέση της οικογένειας του Γιάννη με τον Σιάο. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη φημολογούμενη εμπλοκή των Αντετοκούνμπο με τον Άρη παίζουν τον ρόλο τους ώστε να ο Σπανούλης να απαντήσει θετικά.

5. Η ιστορία, η μεγάλη οπαδική βάση και η τεράστια δίψα για τίτλους

Αν μία γενιά γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία του Αυτοκράτορα Άρη είναι αυτή του Βασίλη Σπανούλη που ακολούθησε μπασκετικά αυτή του τον Γκάλη, του Γιαννάκη και των άλλων παιδιών… Ο γεννημένος το 1982 Σπανούλης αν και ήταν 8-9 ετών όταν ολοκληρωνόταν η εποχή εκείνης της μεγάλης ομάδας, ανδρώθηκε μπασκετικά και με την «αύρα» της που διήρκεσε για αρκετά χρόνια. Άλλωστε και ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές με κολακευτικά λόγια.

Έχοντας αντιμετωπίσει αρκετές φορές τον Άρη ως αντίπαλος (έστω και στα δύσκολα χρόνια του) ο 44χρονος προπονητής γνωρίζει, τη δυναμική και τη δίψα των οπαδών του για διακρίσεις και γενικότερα σε πόσο μπασκετική ατμόσφαιρα θα εργάζεται. Με λίγα λόγια έχει τη δυνατότητα αν όχι να χτίσει τη νέα «Αυτοκρατορία» (καθώς οι εποχές έχουν αλλάξει), αλλά να είναι εκείνος που θα «αφυπνίσει» ένα από τα κορυφαία brand του ελληνικού μπάσκετ και θα τον οδηγήσει και πάλι σε διεκδίκηση επιτυχίων σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

6. Η ευκαιρία να εργαστεί στην χώρα του

Ως γνωστόν ο Βασίλης Σπανούλης έχει μια πολυπληθή οικογένεια που αποτελείται από έξι παιδιά. Ο Άρης του δίνει τη δυνατότητα να εργαστεί στην Ελλάδα και να συνδυάσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρότζεκτ για αυτόν επαγγελματικά, χωρίς να χρειαστεί να ζει για μεγάλα διαστήματα μακριά τους όπως συμβαίνει όταν εργάζεται στο εξωτερικό.