Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson

Μπάσκετ 26 Μαΐου 2026, 23:36

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Ο Άρης Betsson με τον Ρίτσαρντ Σιάο στο τιμόνι αποδεικνύει έμπρακτα πως κάνει μεγάλα… όνειρα μέσα από τις κινήσεις που στοχεύει να κάνει.

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ σχεδιάζει ήδη την επόμενη μέρα και έχει βάλει στο στόχαστρο τον Βασίλη Σπανούλη στον οποίο ασκεί έντονο… πρέσινγκ προκειμένου να είναι εκείνος που θα καθοδηγήσει τον ομάδα στην επόμενη μέρα της.

Ο Σιάο εκμεταλλευόμενος και τη σχέση που έχει τόσο ο General Manager της ομάδας Νίκος Ζήσης με τον Λαρισαίο τεχνικό (καθώς είναι πολύ καλοί φίλοι και κουμπάροι) όσο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (τον έχει προπονητή στην Εθνική, ενώ υπάρχει φημολογία η οικογένεια εμπλέκεται στα διοικητικά του «Αυτοκράτορα») προσπαθεί να τον πείσει να υπογράψει στους κίτρινους.

Το σχέδιο που έχει ο Άρης για τον Σπανούλη

Ο Έλληνας προπονητής  που έχει περάσει τους πάγκους του Περιστερίου και της Μονακό, την οποία οδήγησε μέχρι το Final Four και τον τελικό στο Άμπου Ντάμπι για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχει ήδη δώσει τα διαπιστευτήρια του στο κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη.

Αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον «Kill Bill» ή θα το κάνουν το επόμενο διάστημα. Μία από αυτές ήταν η Ντουμπάι, η οποία τον προσέγγισε το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο ο Έλληνας τεχνικός δεν δείχνει «ζεστός» να μετακομίσει σε μία ομάδα που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή αφενός (λόγω του πολέμου) και αφετέρου που δεν έχει ιστορία και κόσμο.

Από εκεί και πέρα ακόμα μία ομάδα που τον θέλει… διακαώς για την τεχνική του ηγεσία είναι ο Ερυθρός Αστέρας που έλυσε το συμβόλαιο του Ομπράντοβιτς και θα τελειώσει τη σεζόν με τον Μίλαν Τόμιτς ως υπηρεσιακό. Στη Σερβία τα ρεπορτάζ διίστανται με άλλα να λένε πως ο Αστέρας έχει σαφές προβάδισμα έναντι του Άρη και άλλα να λένε ότι την πρόταση των κιτρινόμαυρων και η προοπτική που του δίνει… μεσομακροπρόθεσμα δεν μπορεί να την ακολουθήσει η ομάδα του Βελιγραδίου.

Η πρόκληση για τον Σπανούλη είναι μεγάλη, καθώς ο Άρης εκτός από προοπτική, ιστορία και πολύ κόσμο φέρεται διατεθειμένος να πολλαπλασιάσει το μπάτζετ της νέας χρονιάς για χάρη του και γενικότερα να επισπεύσει το πενταετές πλάνο που είχε καταρτίσει. Συγκεκριμένα ενώ οι διοικούντες τον Άρη μέχρι πρόσφατα έλεγαν ότι το αγωνιστικό μπάτζετ της νέας σεζόν θα κυμαίνεται στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (με διάθεση να πάει μέχρι τα πέντε αν χρειαστεί), με νεότερες πληροφορίες αν και εφόσον αναλάβει ο Σπανούλης το διαθέσιμο ποσό ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και 10 εκατομμύρια!

Αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με το φετινό μπάτζετ που ξεπέρασε περίπου τα 2,5 εκατ., μιλάμε για μια… εκτόξευση.

Συν τοις άλλοις ο Άρης Betsson φέρεται προσφέρει στον «V-Span» συμβόλαιο που ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο. Φυσικά ο Σπανούλης είναι προπονητής επιπέδου Euroleague και μία τέτοια απόφαση μοιάζει πισωγύρισμα, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Οι κιτρινόμαυροι και κόσμο έχουν και πλάνο έχουν (πλέον) και ανθρώπους ικανούς να επενδύσουν και να το κάνουν με γνώμονα το καλό και την πρόοδο της ομάδας.

