Ολυμπιακός: Στο 61-0 το εντυπωσιακό σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την 61η συνεχόμενη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό, κάνοντας παράλληλα το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
- Χανιά: Φωτιά σε αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ- Καλά στην υγεία τους οι τουρίστες που επέβαιναν
- Γυναίκα – «φάντασμα» η μητέρα της 3χρονης στην Κρήτη – Ανύπαρκτη στη χώρα με στοιχεία και ΑΜΚΑ μιας άλλης
- Η «ουρά» της ενεργειακής κρίσης – Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές
- Το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ασταμάτητος είναι ο Ολυμπιακός όταν βλέπει τον Παναθηναϊκό στο πόλο ανδρών, με τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν ακόμη μία νίκη, και να διευρύνουν το σερί τους απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο σε επίπεδο ανδρών.
Οι Πειραιώτες επικράτησαν στο Παπαστράτειο 15-12 του Τριφυλλιού, κάνοντας το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League και διεύρυναν στο 61-0 το ανεπανάληπτο σερί που τρέχουν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένα σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.
Ένα σερί που διαρκεί δυόμιση δεκαετίες, με τον Ολυμπιακό να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο πόλο, γράφοντας ιστορία με το 61-0 που έχει απέναντι στους «πράσινους». Ενα σερί που δείχνει τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, με τον Ολυμπιακό να κατακτά δεκάδες εγχώρια τρόπαια, αλλά και ευρωπαϊκά, ενώ ο Παναθηναϊκός πέρασε πολλά χρόνια έχοντας ομάδες που πάλευαν ακόμη και για τη σωτηρία.
Με τη διαφορά επιπέδου ανάμεσα στις δύο ομάδες να παραμένει μεγάλη, οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς θα έχουν την ευκαιρία στη συνέχεια της σειράς να μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο αυτό το ιστορικό ρεκόρ για την «ερυθρόλευκη» πλευρά.
- Φάτοβιτς: «Το σκορ είναι 1-0 και τίποτα περισσότερο – Συνεχίζουμε δυνατά»
- Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
- Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο (pic+vid)
- Ολυμπιακός: Φωτογραφίες από το δείπνο του πρωταθλητή Ευρώπης (pics)
- Ο Τζόλης για τη μεταγραφή των ονείρων του: «Η Μπαρτσελόνα, αλλά ξέρω ότι δεν είναι ρεαλιστικό.
- Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
- «Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
- Ολυμπιακός: Στο 61-0 το εντυπωσιακό σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις