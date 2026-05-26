Βρήκαν τρεις όλμους στο διαμέρισμα που αγόρασαν στην Αγία Παρασκευή

Τρεις όλμοι εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή προκαλώντας την κινητοποίηση του στρατού.

Σύμφωνα με τον ALPHA, οι δύο όλμοι ήταν ενεργοί έχοντας περόνη. Όλα ξεκίνησαν όταν μητέρα και κόρη αγόρασαν διαμέρισμα στην περιοχή. Όταν οι δύο γυναίκες μπήκαν στην κουζίνα αντίκρισαν τους τρεις όλμους.

Η επέμβαση του Στρατού

Στη συνέχεια κάλεσαν την ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί κάλεσαν τους άνδρες του τάγματος εκκαθαρίσεων ναρκοπεδίων ξηράς του στρατού. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για ιταλικούς όλμους από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης που δεν βρίσκεται στη ζωή φαίνεται πως είχε ζήσει τον πόλεμο και κρατούσε τους όλμους ενώ στη συνέχεια οι κληρονόμοι του πούλησαν το διαμέρισμα με αποτέλεσμα μητέρα και κόρη να τους εντοπίσουν.