Κρήτη: Νεκρός στο σπίτι του στην Ιεράπετρα βρέθηκε μαραθωνοδρόμος
Θρήνος στην Ιεράπετρα από τον θάνατο γνωστού γεωλόγου και μαραθωνοδρόμου
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στην Ιεράπετρα της Κρήτης 60χρονος γεωλόγος και αθλητής μεγάλων αποστάσεων, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Ο 60χρονος έμενε μόνος του στο πατρικό του σπίτι, λίγα μέτρα πριν από το Νοσοκομείο Ιεράπετρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου και είχε λάβει εξιτήριο, επιστρέφοντας στο σπίτι του.
Σύμφωνα με το neakriti.gr οι γείτονές του, που τον έβλεπαν καθημερινά να ανοίγει τα παράθυρα και να κινείται στο σπίτι κάνοντας τις καθημερινές του δουλειές, ανησύχησαν όταν σήμερα το πρωί δεν εμφανίστηκε. Φοβούμενοι ότι κάτι κακό είχε συμβεί, ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Οι αρχές μπήκαν στο σπίτι και τον εντόπισαν νεκρό πάνω στο κρεβάτι του.
Η σορός του μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Η πρώτη ανεπίσημη εκτίμηση κάνει λόγο για ανακοπή.
Ο 6οχρονος εργαζόταν ως γεωλόγος στην Ιεράπετρα και ήταν ιδιαίτερα γνωστός για την αγάπη του στον αθλητισμό. Συμμετείχε σε μεγάλες διοργανώσεις δρόμων αποστάσεων και ορεινών αγώνων, έχοντας ενεργή παρουσία ως μαραθωνοδρόμος.
