Το τελευταίο «σοβαρό σημείο διαφωνίας με τις ΗΠΑ» για την επίτευξη συμφωνίας είναι, σύμφωνα με ΜΜΕ του Ιράν, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισ. δολαρίων.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars σημειώνει ότι το ζήτημα αυτό έχει τεθεί προς επίλυση με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ.

Το Tansim επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγματεύσεων, μετέδωσε νωρίτερα πως στο πλαίσιο ενδεχόμενης συμφωνία με τις ΗΠΑ θα πρέπει να αποδεσμευτούν 24 δισεκατομμύρια δολάρια των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων.

Παράλληλα, αναφερόμενο στο ταξίδι του Χομάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν στο Κατάρ, ανέφερε πως ήταν «συνολικά θετικό» και οδήγησε σε πρόοδο στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Τα μισά μπροστά

Στόχος της επίσκεψης Γκαλιμπάφ στο εμιράτο ήταν η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τα δεσμευμένα κεφάλαια, καθώς και τον τρόπο και χρόνο αποδέσμευσής τους.

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν επιμένει πως το ήμισυ του δεσμευμένου ποσού πρέπει να καταστεί διαθέσιμο έως την ανακοίνωση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ το υπόλοιπο μισό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο μετά την πάροδο των 60 ημερών κατά τις οποίες Τεχεράνη και Ουάσιγκτον θα διαπραγματευτούν για τους όρους που θα μπορούσαν δυνητικά να οδηγήσουν σε πρόωρο τέλος του πολέμου.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς, με τον Μάρκο Ρούμπιο ωστόσο να δηλώνει ότι οι συνομιλίες δεν έχουν επηρεαστεί.

Να ενισχύσουμε την αμυντική μας δομή, λέει ο Πεζεσκιάν

Νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στους στρατιωτικούς διοικητές ότι οι χώρες της περιοχής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο «απέτυχε να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά τους» και ότι «η εξάρτηση από την Αμερική για θέματα ασφάλειας αποδείχθηκε μια μη ρεαλιστική και αναποτελεσματική αντίληψη».

Σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Προέδρου του Ιράν, ο Πεζεσκιάν ζήτησε επίσης την αναβάθμιση της αμυντικής δομής του Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ο εχθρός έχει αποκτήσει νέες τεχνολογίες και εργαλεία».

Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να επιδιώξουν «το τεχνολογικό πλεονέκτημα και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων» μέσω της ευρύτερης χρήσης πανεπιστημίων, επιστημονικών κέντρων και εταιρειών που βασίζονται στη γνώση, ανέφερε η δήλωση.

Ο Πεζεσκιάν ευχαρίστησε επίσης τον στρατό για την «αφοσίωσή του στα επαγγελματικά καθήκοντα και την αποφυγή πολιτικών και κομματικών ζητημάτων».

«Αυτή η επαγγελματική, υπεύθυνη προσέγγιση – που βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα – θεωρείται πολύτιμο πλεονέκτημα για τη χώρα και το σύστημα», είπε.