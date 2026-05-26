Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
Περιβάλλον 26 Μαΐου 2026, 08:34

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες, Δευτέρα, για τον μήνα Μάιο στη Γαλλία, ανακοίνωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France , η οποία προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμα πιο ζεστή.

«Αυτή την Τρίτη το απόγευμα, μέγιστες θερμοκρασίες από 33 ως 36 βαθμούς Κελσίου στους νομούς που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για ‘καύσωνα’. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, αυτή η ημέρα προαναγγέλλεται ακόμα πιο ζεστή από εκείνη της Δευτέρας», προειδοποιεί το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Οκτώ νομοί της δυτικής Γαλλίας -οι Φινιστέρ, Μορμπιάν, Μάγχη, Ιλ-ε-Βιλέν, Μεν-ε-Λουάρ, Μαγιέν, Βαντέ και Λουάρ-Ατλαντίκ (Λίγηρα-Ατλαντικού)- έχουν τεθεί από τα περασμένα μεσάνυχτα σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα από τη Météo-France .

Σύμφωνα με τη Le Monde είναι η πρώτη φορά που αυτό το σύστημα συναγερμού ενεργοποιείται τόσο νωρίς μέσα στο έτος. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 32 έως 35 °C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μέγιστες τιμές 36 °C στα δυτικά, αναφέρει. Παραθέτει δηλώσεις του κλιματολόγου Κριστόφ Κασού, διευθυντή έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) στην École Normale Supérieure, ο οποίος καλεί να επιταχυνθεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η προσαρμογή σε αυτό που περιγράφει ως «κλιματικά UFO».

Καύσωνας στη Γαλλία: Πρωτοφανές γεγονός κλίμακας χιλιετίας

«Αυτό το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό λόγω της έντασής του (με θερμοκρασίες άνω των 35 °C), της πρόωρης εμφάνισής του, της διάρκειάς του (περίπου 10 ημέρες) και της περιφερειακής του έκτασης, καθώς επηρεάζει όλη τη Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα «πρωτοφανές γεγονός, κλίμακας χιλιετίας, με πιθανότητα περίπου μία στις 1.000 να συμβεί αυτή την εποχή του χρόνου, σε σύγκριση με το κλίμα της περιόδου 1979–2025. Και θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί στο προβιομηχανικό κλίμα, πριν η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλέσει την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι παρόμοιο με τον «θερμικό θόλο» που έπληξε τον Καναδά τον Ιούνιο του 2021, όταν καταγράφηκε θερμοκρασία-ρεκόρ 49,6°C.

Αυτό είναι που αποκαλώ «κλιματικό UFO» ή γεγονός «μαύρου κύκνου»: ένα επεισόδιο που ξεπερνά τα συνηθισμένα στατιστικά δεδομένα και μας σοκάρει τόσο σωματικά όσο και αντιληπτικά. Αυτά τα «κλιματικά UFO» εμφανίζονται όλο και συχνότερα, και μάλιστα σε μέρη όπου δεν τα περιμένουμε. Στη Γαλλία, το κύμα καύσωνα δεν επικεντρώνεται στη Μεσόγειο, αλλά στη δυτική χώρα — οδηγώντας, για παράδειγμα, σε μια «τροπική νύχτα» στη Ρεν της βορειοδυτικής Γαλλίας, μέσα στον Μάιο», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κλιματολόγος.

Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;
Ασφάλεια εναντίον ελευθερίας – Είναι το Λονδίνο η πόλη του Μεγάλου Αδελφού;

H αστυνομία στήνει κάμερες που σκανάρουν τα πρόσωπα των περαστικών. Λέει ότι η τεχνολογία βοηθά στη σύλληψη επικίνδυνων κακοποιών, άλλοι όμως ανησυχούν ότι οι πάντες θεωρούνται πλέον ύποπτοι.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι, Αλόνσο και Ρεάλ! (vid)
Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι, Αλόνσο και Ρεάλ! (vid)

Τα σενάρια για το μέλλον του ‘Εντσο Φερνάντες φούντωσαν επειδή μετά το τέλος του προχθεσινού εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Σάντερλαντ έμοιαζε να αποχαιρετά τους οπαδούς των μπλε

Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Χολαργός: Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»
Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό.

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις
Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

