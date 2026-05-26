newspaper
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΠΑΣΟΚ: Το πρόγραμμα, ο Ανδρουλάκης και η… Μπαρτσελόνα
Πολιτική 26 Μαΐου 2026, 06:45

ΠΑΣΟΚ: Το πρόγραμμα, ο Ανδρουλάκης και η… Μπαρτσελόνα

Θέση «μάχης» ενόψει της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα παίρνουν στο ΠΑΣΟΚ, με την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη να «επενδύει» στο κυβερνητικό της πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν υπόψη τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού. Παρά τις πιέσεις που γνωρίζουν ότι θα δεχθούν δημοσκοπικά, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι οι ιδεολογικές και προγραμματικές συγκρούσεις που θα συνεχίσουν να δίνουν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τα «κλειδιά» στο ρετιρέ της κεντροαριστεράς. Άλλωστε, στελέχη του Κινήματος επαναλαμβάνουν πως η «πολιτική αλλαγή αποτελεί ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας» και μπορεί να δοθεί, κατά τους ίδιους, μόνο από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το εκλογικό δίλημμα και το πρόγραμμα

Μία Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή μια Ελλάδα των πολλών; Αυτό είναι το δίλημμα που πρόκειται να θέσει το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τις κάλπες, προβάλλοντας τον εαυτό του ως το μόνο αντίβαρο απέναντι στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ηγεσία του Κινήματος θα επιμείνει στην προγραμματική «οδό», εκτιμώντας ότι το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα της Παράταξης αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα του κόμματος έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, τόσο εκ δεξιών όσο και εξ αριστερών του.

Ήδη, το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει στο τραπέζι το ζήτημα των τραπεζών, της προστασίας της πρώτης κατοικίας και των κόκκινων δανείων. Όπως επίσης, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, την τετραήμερη εργασία, μέτρα κατά της ακρίβειας και την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ.

Στο επίπεδο της στρατηγικής, σε αντιδιαστολή με την κυβερνητική επιλογή της καθηλωμένης αγοραστικής δύναμης, η αξιωματική αντιπολίτευση βάζει σε πρώτο πλάνο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αυξήσεις των μισθών κατ’ αντιστοιχία με την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Τα νούμερα της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζουν κομματικές πηγές, είναι χαρακτηριστικά όπως και τα θετικά ευρωπαϊκά παραδείγματα. Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός μειώθηκε από το 3,4% στο 3,2% μετά από τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο αέριο και τις φορελαφρύνσεις των πολιτών που επλήγησαν από την ενεργειακή κρίση. Αντίθετα, στην ελληνική πραγματικότητα, ο πληθωρισμός τον τελευταίο μήνα ήταν στο 5,4% από 3,9% τον προηγούμενο.

Παρέμβαση για το δημογραφικό

Τους τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό, στο πλαίσιο του ομώνυμου συνεδρίου, παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το πρώτο ζήτημα που έθεσε είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, προτείνοντας στοχευμένα μέτρα για την ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν νέα ψηφιακά μέσα και θέσπιση φορολογικών και κοινωνικών κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως, ώστε να μπορούν να ζουν και να δημιουργούν στις απομακρυσμένες περιοχές.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η επανίδρυση του Κοινωνικού Κράτους.

Οι προγραμματικές προτεραιότητες της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνουν:

– Καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή για κάθε παιδί.

– Θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις πιστοποιημένες δαπάνες του παιδιού έως την ηλικία των 3 ετών, με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

– Πλήρης κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν από τον τοκετό, για τις εγκύους που κατοικούν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές.

– Ποιοτική δημόσια εκπαίδευση από τον βρεφονηπιακό σταθμό έως το Πανεπιστήμιο, για να ξαναγίνει η παιδεία ο ιμάντας ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας.

Πέρα από την πυλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία του Εθνικού Αποταμιευτικού Λογαριασμού και του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών, που θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, την εξίσωση δικαιωμάτων και παροχών των τριτέκνων με τους πολύτεκνους.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά πρώτης ανάγκης, ενώ έκανε λόγο για ριζική αναθεώρηση του ΕΝΦΙΑ για τις πολύτεκνες οικογένειες, με μείωση 75% στον ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τ.μ. της κατοικίας τους.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσδιόρισε ως κορυφαίο πρόβλημα των αστικών κέντρων τη στέγαση των νέων ζευγαριών και αναφέρθηκε στην πρότασή του για το «GenRent», που προβλέπει 40.000 κοινωνικές κατοικίες για τους νέους υπό την εποπτεία και τον έλεγχο μιας Δημόσιας Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων.

«Καρφιά» κατά Τσίπρα

Έχοντας συγκεκριμένες διαχωριστικές γραμμές από το στρατόπεδο της ΝΔ, στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμούν ότι η επιστροφή Τσίπρα θα ευνοήσει τη συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος. Φαίνεται πάντως ότι τα «καρφιά» προς την Αμαλίας και τον πρώην πρωθυπουργό θα πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Κομματικές πηγές ανέφεραν με καυστικό ύφος ότι ο κ. Τσίπρας «έχει αφήσει αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία, στους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες», ενώ στηλιτεύουν το γεγονός ότι «αυτός έφερε το Υπερταμείο».

Υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι «για όλα αυτά έχει κριθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει εισπράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας».

Το στίγμα της τακτικής που θα ακολουθήσει η αξιωματική αντιπολίτευση έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ασκώντας κριτική στην επικοινωνιακή «γραμμή» του κ. Τσίπρα, επισήμανε ότι δεν πιστεύει «στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής», συμπληρώνοντας ότι «η μάχη δεν είναι Ρεάλ -Μπαρτσελόνα. Είναι σύγκρουση  δύο κόσμων. Ο κόσμος της προόδου με το ΠΑΣΟΚ, ο αυταρχισμός και οι ανισότητες  με τη ΝΔ του Μητσοτάκη».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

«Ξεκαθάρισμα» στη Νέα Αριστερά και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη - «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σύνταξη
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύνταξη
ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»
Αντιπολίτευση 25.05.26

ΚΚΕ για δημογραφικό: Άθλιες και κυνικές οι δηλώσεις Μητσοτάκη για την «ενεργό γήρανση»

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «απαιτείται το κράτος να εξασφαλίζει όλα όσα χρειάζονται: δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, με έμφαση στην πρόληψη, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και παιδείας»

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ζητά παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες
Η επιστολή 25.05.26

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για επίσπευση καθαρογραφής της απόφασης για τους δανειολήπτες ζητά η Αποστολάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη τονίζει ότι η καθυστέρηση καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό κενό εφαρμογής, με άμεσες συνέπειες για χιλιάδες δανειολήπτες

Σύνταξη
Μαρινάκης: Ζητάει και τα ρέστα για το «μπάζωμα» των υποκλοπών – «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ζητάει και τα ρέστα ο Μαρινάκης για το «μπάζωμα» των υποκλοπών - «Η αντιπολίτευση δεν σέβεται το κοινοβούλιο»

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση για την επιλογή της ΝΔ να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 25.05.26 Upd: 14:56

Ανδρουλάκης: Η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα – Αυτές είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

«Η κυβέρνηση της ΝΔ χειρίζεται κρίσιμα σημεία της κοινωνίας με ένα επικοινωνιακό πέπλο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό

Σύνταξη
Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
Πολιτική 25.05.26

Κοινό αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ για κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Τα κόμματα ζητούν την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου (Growthfund), προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με τον ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Ευχολόγια Μητσοτάκη για το δημογραφικό – Αναμάσημα κυβερνητικών παρεμβάσεων και εξαγγελίες με προεκλογικό άρωμα

Με αναμάσημα των κυβερνητικών πεπραγμένων και των εξαγγελιών για επιδόματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για το δημογραφικό. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ελληνική κοινωνία γερνάει, ότι τα ενοίκια πνίγουν τις νέες οικογένειες, ότι η ύπαιθρος ερημώνει και εν τέλει το πρόβλημα παραμένει χωρίς ουσιαστική λύση

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα
Πολιτική 25.05.26

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Τι θα ψάξει κάθε Επιτροπή που φτάνει στην Ελλάδα

Δύο Επιτροπές της Ε.Ε. θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Η Επιτροπή Cont βάζει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις, ακολουθούν τα Τέμπη, το Κράτος Δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η συνάντηση στο Στρασβούργο που η κυβέρνηση τα «βρήκε σκούρα»

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»
Πολιτική 25.05.26

ΠΑΣΟΚ: Προετοιμάζονται για Τσίπρα και απαντούν με το πράσινο «μανιφέστο»

Στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να θωρακίσουν το αφήγημα της πολιτικής αλλαγής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρεμβαίνει με ένα ιδεολογικό κείμενο, που στοχεύει στη συσπείρωση του προοδευτικού χώρου και στην κατοχύρωση ρόλου εναλλακτικής διακυβέρνησης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Σύνταξη
Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 26.05.26

Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26.05.26

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Σύνταξη
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σύνταξη
Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Σύνταξη
Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύνταξη
CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»
Νέο θρίλερ 26.05.26

CENTCOM: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως χτύπησαν το Ιράν σε ξηρά και θάλασσα «σε αυτοάμυνα»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως χτύπησε εκτοξευτήρες του Ιράν και ταχύπλοα του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης σε «αυτοάμυνα»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Κόσμος 26.05.26

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Σύνταξη
Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
Κόσμος 26.05.26

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ

To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ
Κόσμος 26.05.26

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ

Το ιρανικό Tasnim έκανε γνωστές πριν από λίγο τις προτεραιότητες του Ιράν που εκπροσωπείται από την ομάδα η οποία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο.

Σύνταξη
NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Διάστημα 26.05.26

Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» της NASA - Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Σύνταξη
Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26.05.26

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Σύνταξη
Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Σύνταξη
Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies