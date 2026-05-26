ΠΑΣΟΚ: Το πρόγραμμα, ο Ανδρουλάκης και η… Μπαρτσελόνα

Στο ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν υπόψη τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού. Παρά τις πιέσεις που γνωρίζουν ότι θα δεχθούν δημοσκοπικά, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι οι ιδεολογικές και προγραμματικές συγκρούσεις που θα συνεχίσουν να δίνουν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν τα «κλειδιά» στο ρετιρέ της κεντροαριστεράς. Άλλωστε, στελέχη του Κινήματος επαναλαμβάνουν πως η «πολιτική αλλαγή αποτελεί ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας» και μπορεί να δοθεί, κατά τους ίδιους, μόνο από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το εκλογικό δίλημμα και το πρόγραμμα

Μία Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή μια Ελλάδα των πολλών; Αυτό είναι το δίλημμα που πρόκειται να θέσει το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τις κάλπες, προβάλλοντας τον εαυτό του ως το μόνο αντίβαρο απέναντι στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ηγεσία του Κινήματος θα επιμείνει στην προγραμματική «οδό», εκτιμώντας ότι το ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα της Παράταξης αποτελεί και το συγκριτικό πλεονέκτημα του κόμματος έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, τόσο εκ δεξιών όσο και εξ αριστερών του.

Ήδη, το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει στο τραπέζι το ζήτημα των τραπεζών, της προστασίας της πρώτης κατοικίας και των κόκκινων δανείων. Όπως επίσης, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, την τετραήμερη εργασία, μέτρα κατά της ακρίβειας και την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ.

Στο επίπεδο της στρατηγικής, σε αντιδιαστολή με την κυβερνητική επιλογή της καθηλωμένης αγοραστικής δύναμης, η αξιωματική αντιπολίτευση βάζει σε πρώτο πλάνο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αυξήσεις των μισθών κατ’ αντιστοιχία με την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Τα νούμερα της ελληνικής οικονομίας, υπογραμμίζουν κομματικές πηγές, είναι χαρακτηριστικά όπως και τα θετικά ευρωπαϊκά παραδείγματα. Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός μειώθηκε από το 3,4% στο 3,2% μετά από τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο αέριο και τις φορελαφρύνσεις των πολιτών που επλήγησαν από την ενεργειακή κρίση. Αντίθετα, στην ελληνική πραγματικότητα, ο πληθωρισμός τον τελευταίο μήνα ήταν στο 5,4% από 3,9% τον προηγούμενο.

Παρέμβαση για το δημογραφικό

Τους τρεις πυλώνες παρεμβάσεων για το δημογραφικό, στο πλαίσιο του ομώνυμου συνεδρίου, παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το πρώτο ζήτημα που έθεσε είναι η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, προτείνοντας στοχευμένα μέτρα για την ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτά περιλαμβάνουν νέα ψηφιακά μέσα και θέσπιση φορολογικών και κοινωνικών κινήτρων για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εξ αποστάσεως, ώστε να μπορούν να ζουν και να δημιουργούν στις απομακρυσμένες περιοχές.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η επανίδρυση του Κοινωνικού Κράτους.

Οι προγραμματικές προτεραιότητες της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνουν:

– Καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή για κάθε παιδί.

– Θέσπιση επιδόματος 200 ευρώ το μήνα για τις πιστοποιημένες δαπάνες του παιδιού έως την ηλικία των 3 ετών, με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

– Πλήρης κάλυψη των εξόδων διαμονής πριν από τον τοκετό, για τις εγκύους που κατοικούν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές.

– Ποιοτική δημόσια εκπαίδευση από τον βρεφονηπιακό σταθμό έως το Πανεπιστήμιο, για να ξαναγίνει η παιδεία ο ιμάντας ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας.

Πέρα από την πυλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία του Εθνικού Αποταμιευτικού Λογαριασμού και του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών, που θα χρηματοδοτείται από τα έσοδα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, την εξίσωση δικαιωμάτων και παροχών των τριτέκνων με τους πολύτεκνους.

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για τον μηδενισμό του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά βρεφικά είδη και αγαθά πρώτης ανάγκης, ενώ έκανε λόγο για ριζική αναθεώρηση του ΕΝΦΙΑ για τις πολύτεκνες οικογένειες, με μείωση 75% στον ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τ.μ. της κατοικίας τους.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσδιόρισε ως κορυφαίο πρόβλημα των αστικών κέντρων τη στέγαση των νέων ζευγαριών και αναφέρθηκε στην πρότασή του για το «GenRent», που προβλέπει 40.000 κοινωνικές κατοικίες για τους νέους υπό την εποπτεία και τον έλεγχο μιας Δημόσιας Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων.

«Καρφιά» κατά Τσίπρα

Έχοντας συγκεκριμένες διαχωριστικές γραμμές από το στρατόπεδο της ΝΔ, στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη εκτιμούν ότι η επιστροφή Τσίπρα θα ευνοήσει τη συσπείρωση του κυβερνώντος κόμματος. Φαίνεται πάντως ότι τα «καρφιά» προς την Αμαλίας και τον πρώην πρωθυπουργό θα πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Κομματικές πηγές ανέφεραν με καυστικό ύφος ότι ο κ. Τσίπρας «έχει αφήσει αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία, στους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες», ενώ στηλιτεύουν το γεγονός ότι «αυτός έφερε το Υπερταμείο».

Υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι «για όλα αυτά έχει κριθεί και ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει εισπράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας».

Το στίγμα της τακτικής που θα ακολουθήσει η αξιωματική αντιπολίτευση έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ασκώντας κριτική στην επικοινωνιακή «γραμμή» του κ. Τσίπρα, επισήμανε ότι δεν πιστεύει «στην ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής», συμπληρώνοντας ότι «η μάχη δεν είναι Ρεάλ -Μπαρτσελόνα. Είναι σύγκρουση δύο κόσμων. Ο κόσμος της προόδου με το ΠΑΣΟΚ, ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη ΝΔ του Μητσοτάκη».