Φανταστείτε ένα οδικό ταξίδι χωρίς κανένα βενζινάδικο στην πορεία (…). Αυτή ακριβώς είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η NASA στην απέραντη έκταση του διαστήματος.

Ξεκινούν σύντομα οι δοκιμές

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος ξεκινάει αυτό το καλοκαίρι μια πρωτοποριακή αποστολή με σκοπό να δοκιμάσει μια τεχνολογία που θα ανοίξει τον δρόμο για διαστημικούς σταθμούς ανεφοδιασμού, επιτρέποντας στα σκάφη να γεμίζουν τις δεξαμενές τους εν πτήσει.

Μεταφορά καυσίμου σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας

Η NASA ετοιμάζεται να εκτοξεύσει έναν νέο δορυφόρο, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να εξετάσει τον τρόπο αποθήκευσης και μεταφοράς καυσίμου σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Η αποστολή LOXSAT, τον Ιούλιο του 2026, θα είναι στην ουσία μια επίδειξη μικρής κλίμακας, για ένα πλήρως κρυογονικό σύστημα διαχείρισης οξυγόνου σε υγρή μορφή, δηλαδή το καύσιμο των πυραύλων και των διαστημικών σκαφών. Αν τα σκάφη μπορούν να γεμίσουν καύσιμα, τότε θα μπορούν να φτάσουν ακόμα πιο μακριά κάτι που θα αλλάξει τα πάντα στα διαστημικά ταξίδια.

Σε περίπτωση επιτυχίας, η NASA σημειώνει ότι αυτές οι «αποθήκες καυσίμων» θα μπορούσαν τελικά να λειτουργήσουν ως «ουσιαστικά πρατήρια καυσίμων στο διάστημα, ικανά να υποστηρίξουν αποστολές εξερεύνησης».

Η NASA και το πρόγραμμα LOXSAT

Από το 2021 η NASA έχει ξεκινήσει το φιλόδοξο πρόγραμμα, με το όνομα Liquid Oxygen Flight Demonstration (LOXSAT). Φέτος τον Ιούλιο, μόλις τεθεί σε τροχιά η αποστολή LOXSAT θα ξεκινήσουν οι δοκιμές σε 11 διαφορετικά εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας (CFM) και θα συλλεχθούν τα δεδομένα που απαιτούνται για την κατασκευή μεγαλύτερων, πλήρως λειτουργικών διαστημικών «πρατηρίων καυσίμων» στο μέλλον.

Η NASA χρησιμοποιεί υπερυπολογιστές που πιθανότατα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον συντονισμό και την παρακολούθηση του εγχειρήματος. Η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει εννέα μήνες.