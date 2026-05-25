Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Executioners» του Τζον Ντ. Μακντόναλντ, που σκηνοθέτησε ο Τζ. Λι Τόμσον το 1962, πρωταγωνιστούσαν οι Ρόμπερτ Μίτσαμ και Γκρέγκορι Πεκ, ενώ το 1991 ο Μάρτιν Σκορσέζε υπέγραψε μια νέα εκδοχή της ίδιας ιστορίας με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Νικ Νόλτε και Τζέσικα Λανγκ να ηγούνται του καστ.

Τώρα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, η Έιμι Άνταμς και ο Πάτρικ Γουίλσον πρωταγωνιστούν στην τηλεοπτική διασκευή της ιστορίας από τον Νικ Αντόσκα για το Apple TV.

«Ως ηθοποιός, απέχεις πολύ από αυτόν»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Γουέσλει Στένζελ του Entertainment Weekly, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υποστήριξε ότι οι ερμηνείες που έδωσαν οι συνάδελφοι του στο «Cape Fear» —ιδιαίτερα η εκδοχή του Σκορσέζε— τον διαμόρφωσαν ως ηθοποιό.

Στη σειρά, ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Μαξ Κάντι, έναν καταδικασμένο βιαστή, ο οποίος αποφυλακίστηκε μετά την έκτιση ποινής δεκατεσσάρων ετών και αρχίζει να παρενοχλεί την οικογένεια του δικηγόρου που τον είχε υπερασπιστεί αρχικά.

Στο «Cape Fear» του 1991, τον Μαξ ενσάρκωσε ο Ντε Νίρο, οοποίος κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία.

«Έχω δει αυτή την ταινία πολλές φορές», είπε ο Μπαρδέμ στο ,Entertainment Weekly, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει το επίπεδο της ερμηνείας του Ντε Νίρο.

«Μόλις έμαθα ότι θα υποδυθώ τον Μαξ Κάντι, η πρώτη σκέψη που μου ήρθε ήταν: ‘Μην προσπαθήσεις καν, Χαβιέ, να πλησιάσεις έστω και λίγο αυτό που έκανε ο Ντε Νίρο με εκείνη την εμβληματική ερμηνεία’».

«Δεν θα τα καταφέρεις. Ως ηθοποιός, απέχεις πολύ από αυτόν. Μην το δοκιμάσεις καν», σκέφτηκε ο Μπαρδέμ.

«Ζήτησα κατά κάποιον τρόπο την ευλογία του Ντε Νίρο»

Ωστόσο, μόλις πήρε τον ρόλο του Μαξ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ θέλησε να ξαναδεί την ερμηνεία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Είδα την ταινία ξανά σε μεγάλη οθόνη. Το έκανα να συμβεί», είπε ο Μπαρδέμ, εξηγώντας ότι κανόνισε μια ιδιωτική προβολή της ταινίας του Σκορσέζε με έναν υπάλληλο κινηματογράφου στη Μαδρίτη. «Πήγα εκεί με το ποπ κορν και το αναψυκτικό μου, μόνος, και την είδα».

«Καθώς καθόμουν σε εκείνο το σκοτεινό δωμάτιο, ζήτησα κατά κάποιον τρόπο την ευλογία του Ντε Νίρο», πρόσθεσε ο Μπαρδέμ, ενώ μοιράστηκε και ένα μήνυμα με αποδέκτη τον θρυλικό ηθοποιό: «Είναι εμβληματική η ερμηνεία σου. Και πίστεψέ με, δεν προσποιούμαι ότι πλησιάζω καν αυτό το επίπεδο. Απλά θα δώσω τη δική μου ερμηνεία. Ελπίζω να μπορείς να την ευλογήσεις. Και σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει. Και ελπίζω να είμαι, τουλάχιστον, μια υπενθύμιση του πόσο καλή είναι η ερμηνεία σου».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly