ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)
H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.
- Δεκαετή κάθειρξη ζητείται για άνδρα που υποχρέωνε τη σύζυγό του να συνευρίσκεται με 120 άνδρες
- Ουκρανία: Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στον ρωσικό εκβιασμό – Η Μόσχα απειλεί με επιθέσεις
- Θεσσαλονίκη: Νέες εικόνες από το σπίτι όπου o 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον πατέρα του
- Καταγγελία σοκ: Γαλλίδα ψυχίατρος καταγγέλλει βιασμό στην Κρήτη – «Ήταν με τη θέλησή της» λέει ο καταγγελλόμενος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά από ένα ματς-«θρίλερ» , η ΑΕΚ «λύγισε» τον Άρη Betsson στα Λόσια με 102-99, έκανε το 2-1 στη στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL και πλέον στους «4» θα βρει απέναντί της τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει βεβαίως το πλεονέκτημα έδρας.
Το πρώτο παιχνίδι έχει οριστεί να διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 20:15 στο ΣΕΦ, ενώ στους τελικούς θα περάσει όποια ομάδα συμπληρώσει πρώτη δύο νίκες.
Οσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα ήταν πραγματικά απίστευτη. Μόνο και μόνο ότι η αναμέτρηση διήρκεσε λίγο πάνω από 2,5 ώρες λέει πολλά. Ειδικότερα στα τελευταία 1′,26» λεπτό ήταν… όλο το ζουμί. Με το σκορ στο 97-97 ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο (100-97), ενώ ο Νουά με καλάθι μετά από επιθετικό ριμπάουντ μείωσε στον πόντο για τον Άρη.
Στα 33 δευτερόλεπτα ο Γκρέι έκλεψε από τον Μήτρου-Λονγκ και μετά από άστοχο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου ο Κατσίβελης πήρε επιθετικό ριμπάουντ και με 1/2 βολές έκανε το 101-99 για την ΑΕΚ.
Ο Άρης έχασε το ριμπάουντ, με τον Άντζουσιτς να κάνει επίτηδες φάουλ στον Γκρέι για να σταμτήσει τον χρόνο. Με 3,6» για το τέλος, ο Αμερικανός είχε 1/2 βολές (102-99) και ο Χάρελ στο σουτ… απελπισίας από τη μία άκρη στην άλλη αστόχησε , με την ΑΕΚ να προκρίνεται στους «4» και τον Άρη να ολοκληρώνει εδώ τη χρονιά του.
Κορυφαίοι για την ΑΕΚ ο Φλιώνης (12 πόντοι, 5 ασίστ) στο πρώτο μέρος και καθοριστικοί στο δεύτερο ο Μπάρτλεϊ (16 πόντοι), ο Νάναλι (12 πόντοι, 5 ριμπαόυντ, 3 ασίστ) και ο Μπράουν (14 πόντοι, 5 ριμπαόυντ).
Από πλευράς Θεσσαλονικέων εξαιρετικοί ήταν ο Μήτρου-Λονγκ με 23 πόντους και ο Νουά με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ Τζόουνς να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 14 πόντους και 9 ασίστ.
Ο αγώνας διήρκεσε τόσο πολύ καθώς οι δύο ομάδες σούταραν μαζί 70(!) βολές, με την ΑΕΚ να έχει συγκεκριμένα 32/39 και τον Άρη 24/31.
Αγωνία στους γηπεδούχους για τον Φίζελ που τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος, ενώ δεν αγωνίστηκε ξανά.
Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 14 (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Σκορδίλης, Μπράουν 14 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Φλιώνης 12 (3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπάρτλεϊ 16 (3/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Κατσίβελης 5, Λεκάβιτσιους 12 (2/4 τρίποντα), Χαραλαμπόπουλος 8 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Φίζελ 9 (3/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Νάναλι 12 (2/4 δίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ)
ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Τζόουνς 14 (9/9 βολές, 9 ασίστ), Νουά 21 (2/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Χάρελ 11 (2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 2, Μήτρου-Λονγκ 23 (3/9 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης 3, Μποχωρίδης 8 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 11 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Φόρεστερ 6 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ)
- Οι πανηγυρισμοί του Βεζένκοφ με τον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του τελικού (vid)
- Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
- Stoiximan GBL: Πότε θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος – Αυτές είναι οι ημερομηνίες
- Ένα γράμμα για τους οπαδούς της Τότεναμ
- ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)
- «Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 36-30: Έκανε το 2-1 και χρειάζεται μια ακόμα νίκη για το πρωτάθλημα
- Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις