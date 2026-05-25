Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι

Αγκαλιασμένοι έφυγαν ο 35χρονος Πατρινός καταστηματάρχης εστίασης και η 17χρονη σύντροφός του (και όχι 16χρονη όπως αρχικά είχε αναφερθεί) από τα Δικαστήρια της Πάτρας.

Κι όμως λίγο νωρίτερα ο 35χρονος είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών και με ποινή φυλάκισης 24 μηνών με αναστολή.

Σύμφωνα με το flamis.gr η σύντροφός του κατέθεσε επί 40 λεπτά στο Δικαστήριο και στην κυριολεξία τον έσωσε.

Τι υποστήριξε η ανήλικη

“Ουδέποτε μου άσκησε βία, δεν με απείλησε, απλά τσακωθήκαμε. Οσο για την πόρτα, δεν με κλείδωσε μέσα, όμως η πόρτα ήταν παλιά και δεν άνοιγε. Ποτέ δεν με κλείδωσε. Αν τον φοβόμουνα δεν θα πήγαινα σπίτι μόνη μου και να μένω τα βράδια εκεί”.

Παρά τα όσα είπε όμως η Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του, γεγονός που σχολιάστηκε ευρέως από νομικούς μια και η κατάθεση του υποτιθέμενου θύματος… ουσιαστικά ανέτρεπε όλο το κατηγορητήριο.

Αλλά και η Πρόεδρος τον κήρυξε ένοχο και μάλιστα δέχθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έννομου βίου και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 24 μηνών αλλά και την έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ετσι αφέθηκε ελεύθερος.

Στην κατάθεσή της η 17χρονη είπε τα εξής:

Έφυγα από το μαγαζί του, πήγα σπίτι του δίπλα, με τα κλειδιά του, και τον περίμενα. Αυτός γύρισε και εκείνη την στιγμή ένας πρώην μου, έστειλε αλλεπάλληλα μηνύματα στο κινητό. Αυτός τα διάβαζε και αρχίσαμε να τσακωνόμαστε.

Μετά τον τσακωμό έφυγα από το σπίτι, πήγα σπίτι μου και είπα και στη μάνα μου να έρθει μαζί μου για να πάρω κάποια πράγματα που είχα ξεχάσει σπίτι του. Η μάνα μου περίμενε κάτω και εγώ ανέβηκα. Άρχισα κι εγώ να του φωνάζω, τσακωθήκαμε και τότε βάλαμε τις φωνές. Μία γειτόνισσα κάλεσε την αστυνομία. Οχι η μάνα μου. Κατεβήκαμε κάτω και προσπαθούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα. Δεν άνοιγε, είχε μαγκώσει λόγω της παλαιότητας. Είχε ξαναγίνει αυτό. Μετά από λίγο ήρθε η Αστυνομία και έσπασαν την πόρτα. Και φύγαμε αλλά συνέλαβαν τον σύντροφό μου.

Η αμυχή που είχα στο χέρι δεν ήταν από αυτόν αλλά από τα νύχια της αδελφής μου το προηγούμενο βράδυ. Είχαμε τσακωθεί για κάτι ρούχα.

Το κοκκίνισμα στο λαιμό ήταν από ένα βαρύ μενταγιόν που φορούσα. Ακόμη και στην κατάθεσή μου στην Αστυνομία λέω ότι δεν επιθυμώ την ποινική του δίωξη

Δήλωσε αθώος

Στην απολογία του ο 35χρονος δήλωσε πώς ουδέποτε κακοποίησε την σύντροφό του και μάλιστα τόνισε πώς του είχε πει πώς είναι 22 ετών και όχι 17. Και δήλωσε αθώος.

Όμως παρά την κατάθεση της νεαρής, το Δικαστήριο τον θεώρησε ένοχο.

“Αν θεωρεί το Δικαστήριο ότι η 17χρονη ψευδομαρτύρησε γιατί δεν έλαβε μέτρα εναντίον της” μας είπε νομικός. Θα πρέπει να τονιστεί πώς στην αγόρευσή της η Εισαγγελέας δεν ανέφερε κάποιο σκεπτικό που να αιτιολογεί την ενοχή. Ο 35χρονος άσκησε έφεση εκτιμώντας ότι θα αθωωθεί από τους έμπειρους Δικαστές του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου. Ο δικηγόρος του, Γιάννης Αποστολόπουλος, δεν θέλησε να σχολιάσει την απόφαση του Δικαστηρίου, παραπέμποντας στην κατάθεση – καταπέλτη, της 17χρονης που κατά το κατηγορητήριο ήταν το θύμα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι αξιοσημείωτο ότι από τη διαδικασία απουσίαζαν οι γονείς της 17χρονης.