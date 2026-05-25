Η Φινλανδία αναζητά τρόπους να αντιμετωπίσει την εισβολή ξένων drone

Συνεδρίαση για να συζητηθεί ο τρόπος διαχείρισης των εισβολών ξένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Φινλανδία συγκάλεσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερι Όρπο

Αρκετά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν συντριβεί στη Φινλανδία από τα τέλη Μαρτίου, ενώ στις αρχές του μήνα, μια προειδοποίηση προέτρεψε τους κατοίκους της περιφέρειας Ουουσίμαα, στον νότο της χώρας, που περιλαμβάνει το Ελσίνκι, να μείνουν στα σπίτια τους μετά τις αναφορές για ενδεχόμενη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι.

Η Φινλανδία συνορεύει με τη Ρωσία και είναι σε κατάσταση συναγερμού από τότε που το Κρεμλίνο διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Εν όψει της σημερινής στρογγυλής τράπεζας, η Συνομοσπονδία φινλανδικών βιομηχανιών ζήτησε «πιο ακριβείς πληροφορίες για τις ενδεχόμενες απειλές που συνδέονται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» ώστε να διασφαλιστεί ότι «οι εταιρίες μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας».

Ένα από τα θέματα που συζητούνται είναι εάν οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τους μισθούς όταν ένας εργαζόμενος πρέπει να μείνει στο σπίτι του λόγω απειλής που συνδέεται με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η πρόεδρος της φινλανδικής Συνομοσπονδίας επαγγελματιών (STTK) Ελσε-Μάι Κιρβεσνιέμι επέμεινε στο γεγονός ότι «οι μισθοί πρέπει να καταβάλλονται καθώς η εργασία παρεμποδίζεται από λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση των εργοδοτών και των εργαζομένων», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Την περασμένη εβδομάδα, οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων του υπουργείου Εσωτερικών διευκρίνισαν τις οδηγίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες πρέπει να αντιδρούν και να παραμένουν ενημερωμένοι σε περίπτωση συναγερμού για μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή άλλες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Πολλά περιστατικά με drones στη Βαλτική

Ρωσικά και ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επίσης συντριβεί τις τελευταίες εβδομάδες σε χώρες της Βαλτικής (Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία), χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές ή θύματα.

Τα περιστατικά αυτά σημειώνονται την ώρα που η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά ρωσικών λιμανιών μεταφοράς πετρελαίου και διυλιστηρίων στον Κόλπο της Φινλανδίας, σε μια προσπάθεια περιορισμού της ικανότητας της Μόσχας να διεξάγει πόλεμο.

Ωστόσο, μηχανικές βλάβες ή ρωσικές παρεμβολές προκαλούν μερικές φορές την εκτροπή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τη συντριβή τους στο έδαφος συμμαχικών χωρών στη Βαλτική.