Η Φινλανδία αναζητά τρόπους να αντιμετωπίσει την εισβολή ξένων drone

Κόσμος 25 Μαΐου 2026, 20:48

Συνεδρίαση για να συζητηθεί ο τρόπος διαχείρισης των εισβολών ξένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη Φινλανδία συγκάλεσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερι Όρπο

Αρκετά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν συντριβεί στη Φινλανδία από τα τέλη Μαρτίου, ενώ στις αρχές του μήνα, μια προειδοποίηση προέτρεψε τους κατοίκους της περιφέρειας Ουουσίμαα, στον νότο της χώρας, που περιλαμβάνει το Ελσίνκι, να μείνουν στα σπίτια τους μετά τις αναφορές για ενδεχόμενη παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι.

Η Φινλανδία συνορεύει με τη Ρωσία και είναι σε κατάσταση συναγερμού από τότε που το Κρεμλίνο διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Εν όψει της σημερινής στρογγυλής τράπεζας, η Συνομοσπονδία φινλανδικών βιομηχανιών ζήτησε «πιο ακριβείς πληροφορίες για τις ενδεχόμενες απειλές που συνδέονται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» ώστε να διασφαλιστεί ότι «οι εταιρίες μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας».

Ένα από τα θέματα που συζητούνται είναι εάν οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τους μισθούς όταν ένας εργαζόμενος πρέπει να μείνει στο σπίτι του λόγω απειλής που συνδέεται με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η πρόεδρος της φινλανδικής Συνομοσπονδίας επαγγελματιών (STTK) Ελσε-Μάι Κιρβεσνιέμι επέμεινε στο γεγονός ότι «οι μισθοί πρέπει να καταβάλλονται καθώς η εργασία παρεμποδίζεται από λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση των εργοδοτών και των εργαζομένων», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Την περασμένη εβδομάδα, οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων του υπουργείου Εσωτερικών διευκρίνισαν τις οδηγίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες πρέπει να αντιδρούν και να παραμένουν ενημερωμένοι σε περίπτωση συναγερμού για μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή άλλες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Πολλά περιστατικά με drones στη Βαλτική

Ρωσικά και ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επίσης συντριβεί τις τελευταίες εβδομάδες σε χώρες της Βαλτικής (Λιθουανία, Εσθονία και Λετονία), χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές ή θύματα.

Τα περιστατικά αυτά σημειώνονται την ώρα που η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά ρωσικών λιμανιών μεταφοράς πετρελαίου και διυλιστηρίων στον Κόλπο της Φινλανδίας, σε μια προσπάθεια περιορισμού της ικανότητας της Μόσχας να διεξάγει πόλεμο.

Ωστόσο, μηχανικές βλάβες ή ρωσικές παρεμβολές προκαλούν μερικές φορές την εκτροπή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τη συντριβή τους στο έδαφος συμμαχικών χωρών στη Βαλτική.

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Σκωτία: Ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού, Στάρτζεον δήλωσε ένοχος για κατάχρηση πόρων του κόμματος SNP
Τι είπε η Στάρτζεον 25.05.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Επιπόλαια τα τραύματά του, λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Χρειάστηκε ένα δύο ράμματα»
Σπάνια αναφορά 25.05.26

Τραμπ: Όλοι οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Παράθυρο» και για το Ιράν
Νέα ανάρτηση 25.05.26

Κίνα: Ο Σι υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό του Πακιστάν και εξήρε τις προσπάθειές του για ειρήνη στο Ιράν
Εξήρε τον ρόλο του 25.05.26

inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Νεκρό σώμα 25.05.26

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 25.05.26

Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Ελλάδα 25.05.26

Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι
Ελλάδα 25.05.26

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 25.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Ελλάδα 25.05.26

Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

