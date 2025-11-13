Ρωσικό Su-30 συνετρίβη κοντά στα σύνορα της Φινλανδίας με τη Ρωσία – Νεκροί οι δύο πιλότοι

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη στη Δημοκρατία της Καρελίας στη Ρωσία στις 13 Νοεμβρίου, με τους δύο πιλότους να έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί. Σύμφωνα με τα ρωσικά κανάλια του Telegram SHOT και 112, το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο Πετροζαβόντσκ, όχι μακριά από το πολιτικό αεροδρόμιο της πόλης.

Στο περιστατικό εμπλέκεται ένα διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος που πετούσε πάνω από την περιοχή Πριονέζκι της Καρελίας. Το SHOT ανέφερε ότι οι πιλότοι «δεν κατάφεραν να εκτιναχθούν» και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται επί του παρόντος στον τόπο της συντριβής. Το 112 πρόσθεσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση, αν και η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.

Το SHOT υποθέτει επίσης ότι το αεροσκάφος μπορεί να ήταν Su-27 και όχι Su-30, σημειώνοντας ότι «το μοντέλο εξακολουθεί να επαληθεύεται».

Σε δήλωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε «Σήμερα, γύρω στις 7:00 μ.μ. ώρα Μόσχας, ένα αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη στη Δημοκρατία της Καρελίας ενώ εκτελούσε προγραμματισμένη πτήση εκπαίδευσης. Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή και εκτελούσε την προγραμματισμένη πτήση εκπαίδευσης χωρίς πυρομαχικά».

Δεν είναι ακόμα γνωστό το αν οι Ουκρανοί κατέρριψαν το Su-30

Η συντριβή συνέβη κοντά στο αεροδρόμιο Μπέσοβετς, έδρα του 159ου Σώματος Αεροπορίας Φρουρών της Ρωσίας. Η μονάδα αποτελεί μέρος της 105ης Μεικτής Αεροπορικής Μεραρχίας της Δυτικής Στρατιωτικής Περιφέρειας και διαθέτει αεροσκάφη Su-27 και Su-30SM. Τα κανάλια που ανέφεραν το περιστατικό δήλωσαν ότι τα συντρίμμια βρέθηκαν σε μια δασώδη περιοχή, χωρίς ενδείξεις ζημιάς σε πολιτικές υποδομές.

Το Su-30SM είναι ένα από τα κύρια μαχητικά πολλαπλών ρόλων της Ρωσίας, που χρησιμοποιείται για αερομαχίες, αναχαίτιση και χτυπήματα ακριβείας. Το αεροσκάφος μεταφέρει συνήθως πυραύλους αέρος-αέρος, όπως τους R-77 και R-73, καθώς και κατευθυνόμενα πυρομαχικά αέρος-επιφάνειας.

Το 159ο Σύνταγμα Μαχητικής Αεροπορίας της Φρουράς έχει διαδραματίσει ιστορικά σημαντικό ρόλο στην αεροπορική άμυνα της βορειοδυτικής Ρωσίας. Με βάση το Μπεσόβετς, η μονάδα συμμετέχει συχνά σε κοινές περιπολίες, αποστολές εκπαίδευσης και ασκήσεις ετοιμότητας. Ο στόλος της έχει υποστεί σταδιακή εκσυγχρονισμό, αλλά παλαιότερα αεροσκάφη παραμένουν σε υπηρεσία παράλληλα με νεότερες εκδόσεις.

Νωρίτερα τον Μάιο του 2025, η Υπηρεσία Αμυντικής Πληροφοριών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση στον κόσμο κατάρριψης στρατιωτικού αεροσκάφους από θαλάσσιο drone, όταν ένα θαλάσσιο drone Magura V5 κατέρριψε ένα ρωσικό μαχητικό Su-30 κοντά στο Νοβοροσίσκ, όπως αναφέρουν η United24media.