Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League – Σοβαρά επεισόδια με 416 προσαγωγές και ολονύχτιες συγκρούσεις (vids)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας μετά την κατάκτηση του δεύτερου Champions League στην ιστορία της Παρί Σεν Ζερμέν, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες συλλήψεις και να καταγγέλλουν εκτεταμένα φαινόμενα βίας και βανδαλισμών.

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια Πεδία για να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας τους, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε σε αρκετά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ομάδες ταραχοποιών προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα, πυρπόλησαν οχήματα και εκτόξευσαν φωτοβολίδες κατά μήκος των λεωφόρων κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου.

Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε συνολικά 416 προσαγωγές, ενώ επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Το Υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε τα περιστατικά «απολύτως απαράδεκτα».

Χαμός και σε άλλες περιοχές μετά το τέλος του τελικού του Champions League

Ένταση επικράτησε και στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου καταγράφηκαν συγκρούσεις και φθορές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία.

Στο Παρίσι, ο περιφερειακός δρόμος αποκλείστηκε προσωρινά, ενώ περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν κοντά στο Parc des Princes, όπου στήθηκαν πρόχειρα οδοφράγματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4.000 έως 5.000 άτομα ενεπλάκησαν σε επεισόδια γύρω από το γήπεδο, ενώ περίπου 150 επιχείρησαν να εισέλθουν από μία από τις πύλες του σταδίου χωρίς επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην κατάσχεση δεκάδων φωτοβολίδων και περίπου 100 πυροτεχνημάτων. Παράλληλα, ζημιές υπέστησαν επιχειρήσεις στην περιοχή του γηπέδου, μεταξύ των οποίων ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο.

Οι συγκοινωνίες επηρεάστηκαν σημαντικά, καθώς αρκετές γραμμές τραμ ανεστάλησαν, σταθμοί του μετρό έκλεισαν προληπτικά, ενώ πυρπολήθηκε και στάση λεωφορείου κοντά στα Ηλύσια Πεδία.

Για την ασφάλεια της αναμέτρησης και των εορτασμών είχαν αναπτυχθεί περίπου 22.000 αστυνομικοί σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων οι 8.000 στο Παρίσι.

Οι πανηγυρισμοί αναμένεται να κορυφωθούν την Κυριακή, όταν οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν θα συμμετάσχουν σε μεγάλη παρέλαση στο Champs-de-Mars, μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, παρουσία περίπου 100.000 φιλάθλων, πριν γίνουν δεκτοί από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.