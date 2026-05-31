Γιορτή σήμερα 31 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αν αναρωτιέστε ποια είναι η γιορτή σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου και σε ποιους πρέπει να στείλετε τις πιο θερμές σας ευχές, το εορτολόγιο κρύβει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.

Ας δούμε αναλυτικά ποιοι γιορτάζουν σήμερα, αλλά και το βαθύτερο νόημα της σημερινής ημέρας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 31 Μαΐου

Το σημερινό εορτολόγιο περιλαμβάνει μερικά από τα πιο σπάνια, αρχαιοπρεπή και ιδιαίτερα ονόματα της πατρίδας μας. Η γιορτή σήμερα ανήκει στους:

Ερμείας, Ερμειάς, Ερμεία

Μάγος, Μάγια

Ποιους Αγίους και ποιο μεγάλο γεγονός τιμά η Εκκλησία σήμερα

Η 31η Μαΐου είναι μια ξεχωριστή ημερομηνία για την Ορθοδοξία, καθώς φέτος συμπίπτει με μία από τις μεγαλύτερες και πιο λαμπρές γιορτές της Χριστιανοσύνης, ενώ παράλληλα τιμώνται σπουδαίοι μάρτυρες:

Κυριακή της Πεντηκοστής (Μεγάλη Δεσποτική Εορτή)

Άγιος Ερμείας ο Μάρτυρας

Άγιος Μάγος ο Μάρτυρας

Πεντηκοστή: Η «γενέθλια ημέρα» της Εκκλησίας

Η Πεντηκοστή γιορτάζεται ακριβώς 50 ημέρες μετά το Πάσχα.

Θεωρείται παραδοσιακά η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε υπό μορφή πύρινων γλωσσών πάνω από τους Μαθητές του Χριστού, δίνοντάς τους τη φώτιση και την ικανότητα να μιλούν όλες τις γλώσσες του κόσμου (γλωσσολαλιά), ώστε να διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε κάθε γωνιά της γης.

Ο συγκλονιστικός βίος του Αγίου Ερμείου

Παράλληλα, σήμερα τιμάται ο Άγιος Ερμείας, ένας ηλικιωμένος στρατιώτης που έζησε στα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. στα Κόμανα της Καππαδοκίας.

Όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί κατά των Χριστιανών, ο Ερμείας αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα, δηλώνοντας με θάρρος την πίστη του. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη, δεν λύγισε στιγμή, εκπλήσσοντας ακόμα και τους ίδιους τους βασανιστές του με την ψυχική του δύναμη.

