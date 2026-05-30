Ναταλία Γερμανού: «Η Γωγώ Μαστροκώστα αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά»

Η Ναταλία Γερμανού είπε το δικό της αντίο στην Γωγώ Μαστροκώστα, ενθυμούμενη κάποιες κοινές, συγκινητικές στιγμές που είχε μαζί της.

Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε την εκλιπούσα γυμνάστρια και μοντέλο μέσα από την εκπομπή της, αναφέροντας ότι «δεν θέλει να πει πολλά πράγματα γιατί είναι ‘γρατζουνισμένη’ ψυχολογικά» από τον χαμό της.

«Δεν θα σταματήσω ποτέ»

Πιο συγκεκριμένα, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε σχετικά με την Γωγώ Μαστροκώστα: «Θέλω να μου επιτρέψετε να πω δύο λογάκια, πολύ σύντομα. Δεν θα είναι παραπάνω γιατί θα, άμα πω παραπάνω θα συγκινηθώ. Πέρασα μία εβδομάδα πάρα πολύ, βαριά ψυχολογικά, πάρα πολύ δύσκολη για τον χαμό της Γωγώς. Μιλάω για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Ήταν ένα κορίτσι που το αγαπούσα πολύ, τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε πολύ στενή παρέα πριν από πολλά πολλά χρόνια και την είχα μέσα στην καρδιά μου. Λίγες φορές [στη ζωή μου] έχω γνωρίσει τόσο καλά και φωτεινά πλάσματα».

»Η Γωγώ ήταν γεννημένη 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζουν οι Ναταλίες και κάποιες φορές είχε τύχει να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια και γιορτή. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ένα καλοκαίρι που η Γωγώ τραγουδούσε μαζί με τον Γιώργο Γιαννιά, θυμάμαι στο καμαρίνι της, να μου μιλάει για τον Τραϊανό. Να μου μιλάει για το πώς είχε ερωτευτεί αυτόν τον άνθρωπο και ότι ξαφνικά η ζωή της είχε αποκτήσει νόημα».

»Την αγαπούσα πάρα πολύ, την αγαπώ ακόμη και δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν θέλω να σας πω άλλα πράγματα γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ μέσα μου ‘γρατζουνισμένη’ ψυχολογικά. Δεν θα πω πιο βαριά κουβέντα, γιατί αν είμαι εγώ σακατεμένη, [οπότε φανταστείτε] οι δικοί της άνθρωποι. Τι θα πρέπει να πούνε; Με πόνεσε πάρα πολύ ο χαμός της».

»Δεν θα πω λέξεις όπως ‘νικήθηκε’, ‘έχασε τη μάχη’, [γιατί] δεν έχασε καμία μάχη. Η Γωγώ τις κέρδισε και τις δυο μάχες με τον καρκίνο. Κουράστηκε, αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά και θα είναι για πάντα στην αγκαλιά του αγαπημένου της, χαμογελαστή. Στέλνω την αγάπη μου και στον Τραϊανό και στη Βικτώρια και της εύχομαι ‘καλό και ξεκούραστο ταξίδι’ εκεί στους αγγέλους που ανήκει», κατέληξε,