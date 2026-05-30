Ολοι οι τίτλοι στο πόλο ανδρών: Το 40ό πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό
Διαβάστε την «χρυσή βίβλο» με τους τίτλους των πρωταθλητών στο πόλο ανδρών.
- Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
- Συνελήφθη 33χρονος που καταζητούνταν για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων
- Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη
- Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» - Πλησιάζει το εντυπωσιακό φαινόμενο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ακόμα ένα πρωτάθλημα στην Α1 πόλο ανδρών ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού 17-12 στο Παπαστρέτειο και με το συνολικό 3-0 στις νίκες, κατάκτησε ακόμα ένα τρόπαιο.
Αυτός ήταν ο 40ος τίτλος για τους «ερυθρόλευκους» ανοίγοντας τη διαφορά από τον Εθνικό, ενώ μετρούν επίσης 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα και 9 σερί νταμπλ.
H «χρυσή βίβλος» του πόλο ανδρών:
Ολυμπιακός 40 (1927, 1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Εθνικός 38 (1926, 1931, 1948, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988,1994, 2006)
Ν.Ο. Πατρών 8 (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946, 1950)
Άρης 4 (1928, 1929, 1930, 1932)
Γλυφάδα 4 (1986, 1987, 1989, 1990)
Βουλιαγμένη 4 (1991, 1997, 1998, 2012)
Πειραϊκός Σύνδεσμος 1 (1923)
- Φάτοβιτς: «Κυριαρχήσαμε στο πρωτάθλημα και το αξίζαμε»
- Έντονες διαμαρτυρίες των Λονδρέζων για πέναλτι (vid)
- Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
- Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Game 2 με τον Ολυμπιακό
- Δοκάρι για την Παρί με Κβαρατσκέλια (vid)
- Η Παρί ισοφάρισε με πέναλτι του Ντεμπελέ (1-1, vids)
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)
- «Άγγιξε» το δεύτερο γκολ η Άρσεναλ – Ο Μαρκίνιος με μυθικό τάκλιν είπε «όχι» στον Χάβερτς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις