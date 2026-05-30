Ολοι οι τίτλοι στο πόλο ανδρών: Το 40ό πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό

Ακόμα ένα πρωτάθλημα στην Α1 πόλο ανδρών ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού 17-12 στο Παπαστρέτειο και με το συνολικό 3-0 στις νίκες, κατάκτησε ακόμα ένα τρόπαιο.

Αυτός ήταν ο 40ος τίτλος για τους «ερυθρόλευκους» ανοίγοντας τη διαφορά από τον Εθνικό, ενώ μετρούν επίσης 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα και 9 σερί νταμπλ.

H «χρυσή βίβλος» του πόλο ανδρών:

Ολυμπιακός 40 (1927, 1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)

Εθνικός 38 (1926, 1931, 1948, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988,1994, 2006)

Ν.Ο. Πατρών 8 (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946, 1950)

Άρης 4 (1928, 1929, 1930, 1932)

Γλυφάδα 4 (1986, 1987, 1989, 1990)

Βουλιαγμένη 4 (1991, 1997, 1998, 2012)

Πειραϊκός Σύνδεσμος 1 (1923)