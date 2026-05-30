Σάκοτα: «Ο Ολυμπιακός έχει άλλη ταχύτητα, πετυχημένη η χρονιά μας» – Θα συζητήσει για το μέλλον του
Μπάσκετ 30 Μαΐου 2026, 19:48

Σάκοτα: «Ο Ολυμπιακός έχει άλλη ταχύτητα, πετυχημένη η χρονιά μας» – Θα συζητήσει για το μέλλον του

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έκανε απολογισμό της σεζόν για την ομάδα του, μίλησε για τον Ολυμπιακό αλλά και για το μέλλον του στην ΑΕΚ

H φετινή σεζόν ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στα Άνω Λιόσια, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να μιλά στην ΕΡΤ.

Ο πολύπειρος τεχνικός τόνισε πως η χρονιά ήταν επιτυχημένη, ενώ ρωτήθηκε και για το μέλλον του, επισημαίνοντας ότι θα αποφασίσει τους επόμενους μήνες.

Οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Δεν έχουμε φτιάξει την ομάδα να παίξει δύο παιχνίδια σε τρεις μέρες φαίνεται. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Όταν φεύγει ένας, είναι σαν να φεύγουν 3-4 στους μεγάλους. Παίξαμε αρκετά χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο, δεν βρήκαμε ρυθμό. Άλλη η ταχύτητα του Ολυμπιακού, οι συνεργασίες, το διάβασμα μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να είσαι πολύ προετοιμασμένος για να ακολουθήσεις και να έχεις περισσότερους παίκτες με ενέργεια για να αντέξουν 40 λεπτά.

Δεν περίμενα σήμερα πολλά πράγματα. Τελείωσε η χρονιά. Θα κάνουμε ένα απολογισμό. Ξέρουμε πως είναι επιτυχημένη για εμάς, απλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και να δούμε τι θα κάνουμε.

Έχω συμβόλαιο. Απλά κάθε χρόνο στην συνάντηση λέμε σε τι πόστο συνεχίζω, δε συνεχίζω. Έχουμε μέρες μπροστά μας και θα δούμε. Αυτό έγραφε από την πρώτη στιγμή στο συμβόλαιο. Δηλαδή να διαλέξω αν νιώθω και πιστεύω ότι μπορώ να συνεχίσω, αυτή είναι η συμφωνία. Νιώθω καλά. Είναι πολλά άλλα που πρέπει να αναλύσουμε και να πούμε».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

