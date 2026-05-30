Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα

Στο Κονγκό βρίσκεται ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου είναι σε εξέλιξη η επιδημία Έμπολα. Με αφορμή την επίσκεψη, ο Οργανισμός, που είναι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, έδωσε στη δημοσιότητα τις συστάσεις του αναφορικά με τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την επιδημία.

Μέσω της πλατφόρμας Χ, ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν τα εμβόλια και τις δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας» που προκαλεί το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Τι προτείνει ο ΠΟΥ

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, πολλά πειραματικά φάρμακα είναι «επαρκώς υποσχόμενα ώστε να δικαιολογείται η προτίμησή τους στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών». Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες, ούτε διαθέσιμα εμβόλια για το στέλεχος αυτό, σημείωσε.



Όσον αφορά τη θεραπεία, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες συνέστησαν «να γίνει εκτίμηση, στις κλινικές δοκιμές, σε επιβεβαιωμένα κρούσματα» των μονοκλωνικών αντισωμάτων MBP134 και Maftivimab, καθώς και του αντιιικού ρεμδεσιβίρη. Προτείνεται επίσης μια θεραπεία που θα συνδυάζει τα αντισώματα με το αντιιικό.

Οι στενές επαφές των επιβεβαιωμένων ή πιθανών κρουσμάτων θα μπορούσαν να λάβουν, για προληπτικούς λόγους, το από του στόματος χορηγούμενο αντιιικό οβελδεσιβίρη. Ο ΠΟΥ σημειώνει πάντως ότι σε ορισμένες ζώνες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών.

Ένα υποσχόμενο εμβόλιο

Το εμβόλιο που θεωρείται «το πλέον υποσχόμενο» είναι το rVSV Bundibugyo, που χορηγείται σε μία δόση και αναπτύσσεται από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Εμβολίων για το AIDS (IAVI).

Αλλά ο ΠΟΥ εξηγεί ότι θα χρειαστούν ακόμη επτά με εννέα μήνες, μέχρι να είναι διαθέσιμο για κλινικές δοκιμές. Ένα άλλο εμβόλιο, το ChAdOx1 Bundibugyo, του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Serum Institute της Ινδίας, μπορεί να είναι διαθέσιμο μέσα σε δύο ή τρεις μήνες, ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά του.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει πάντως ότι απαιτούνται ακόμη «πρόσθετα δεδομένα» από τις δοκιμές σε ζώα, ώστε να κριθεί εάν είναι ασφαλές.

Το Ervebo, το μοναδικό διαθέσιμο εμβόλιο για το στέλεχος Ζαΐρ του Έμπολα, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικό για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Πρωτόκολλα για τον Έμπολα

Ο ΠΟΥ, οι κυβερνήσεις της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών Αφρικής (CDC Africa) και άλλοι επιστημονικοί φορείς «συνεργάζονται για την κατάρτιση πρωτοκόλλων» για τις θεραπείες, στο πλαίσιο των δοκιμών που διεξάγουν επί τόπου. Τα προτεινόμενα φάρμακα και τα εμβόλια για τον Έμπολα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών. Μόνο έτσι μπορεί να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Εν αναμονή, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι προτεραιότητα είναι «να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης» του Έμπολα. Αυτό θα γίνει με τη χρήση εργαλείων που είναι διαθέσιμα εδώ και δεκαετίες: παρακολούθηση των ασθενών, ιχνηλάτηση των επαφών. Στη συνέχεια, ταχεία διάγνωση, απομόνωση, φροντίδα των ασθενών, κινητοποίηση των κοινοτήτων και ασφαλείς ταφές των θυμάτων.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των Africa CDC, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 246 ασθενείς πέθαναν.