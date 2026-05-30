newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της
Διεθνής Οικονομία 30 Μαΐου 2026, 21:10

Με αντίποινα απειλεί η Κίνα την ΕΕ εάν πλήξει τις εξαγωγές της

Οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα

ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Κίνα προειδοποίησε το Σάββατο την ΕΕ να μην επιβάλει νέους εμπορικούς περιορισμούς, καθώς οι Βρυξέλλες ετοιμάζουν μια ευρεία εκστρατεία κατά της βιομηχανικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας του Πεκίνου, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για το μέλλον της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας διευρύνθηκε στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι από 312 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024

«Εάν η ΕΕ επιμείνει να εισαγάγει μονομερώς νέα εμπορικά μέσα και να υιοθετήσει διακριτικούς περιορισμούς, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά αντίμετρα και αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικών της συμφερόντων», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε δήλωσή του.

«Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Κίνας και ΕΕ παραμένουν ανοιχτά. Οι δύο πλευρές διερευνούν τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαβούλευσης για το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα διεξάγουν σχετικούς διαλόγους», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο.

Η δήλωση αυτή έγινε σε απάντηση σε συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ΕΕ την Παρασκευή, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών για τον τρόπο αντιμετώπισης της πλεονάζουσαες παραγωγικής ικανότητας της Κίνας.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συγκάλεσε την Παρασκευή μια συζήτηση προσανατολισμού με τους 26 Επιτρόπους της, προκειμένου να διερευνήσουν μια σειρά πολιτικών εργαλείων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης εμπορικής ανισορροπίας της ΕΕ με την Κίνα, καθώς ένα κύμα κινεζικών προϊόντων, από οχήματα έως ηλιακοί συλλέκτες και ενδύματα, υπονομεύει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οδηγώντας σε κλείσιμο εργοστασίων και απώλεια θέσεων εργασίας.

«Μη βιώσιμες» οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ με Κίνα

«Η τρέχουσα κατάσταση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων δεν είναι βιώσιμη», αναφέρεται σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη συζήτηση προσανατολισμού. «Καθώς τα οικονομικά και τα θέματα ασφάλειας γίνονται όλο και πιο αλληλένδετα, και οι δύο αυτές διαστάσεις θα απαιτήσουν μια πιο ισχυρή και συνεκτική απάντηση.»

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας διευρύνθηκε στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι από 312 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία, η αύξηση αυτή ήταν ακόμη πιο απότομη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ενώ η Γαλλία και άλλα κράτη μέλη έχουν πιέσει για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η Γερμανία προειδοποιεί εδώ και καιρό ενάντια σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα από το Πεκίνο.

Ωστόσο, σε μια ανατροπή της στάσης της, το Βερολίνο έδειξε την Παρασκευή μεγαλύτερη προθυμία να αναλάβει η ΕΕ πιο σκληρά μέτρα ενάντια στο νέο κύμα κινεζικών εισαγωγών, σηματοδοτώντας μια στροφή από την παραδοσιακά επιφυλακτική στάση του.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Κίνα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ευρώπη να γίνει θύμα μιας επιθετικής στρατηγικής που καταστρέφει τη βιομηχανία μας. Χρειάζονται νέα εργαλεία, νέα μέτρα, νέα πολιτική βούληση», δήλωσε στο Politico την Παρασκευή ο Επίτροπος της ΕΕ για τη βιομηχανική στρατηγική.

Πηγή: ot.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

World
Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Σύνταξη
Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές - Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Σύνταξη
Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ
Κόσμος 30.05.26

Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ

Στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους εννέα μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία
ΗΠΑ 250 30.05.26

Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία

Ο Τραμπ δεν μπορεί να κρύψει την οργή του για το γεγονός ότι μια σειρά από καλλιτέχνες αποσύρονται από τις συναυλίες για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό τον εαυτό του, που είναι «πιο δημοφιλής από τον Έλβις».

Σύνταξη
Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)

Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, η Εθνική Ελπίδων είχε ευκαιρίες απέναντι στην Κροατία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1

Σύνταξη
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Cape Fear 30.05.26

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραζιλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο – Έχει τυπικά συμπτώματα της ασθένειας
Σε σοβαρή κατάσταση 30.05.26

Βραζιλία: Ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο – Έχει τυπικά συμπτώματα της ασθένειας

Οι υγειονομικές αρχές στη Βραζιλία ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο. Πρόκειται για 37χρονο άνδρα που είχε ταξιδέψει στο Κονγκό πρόσφατα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ακόμη.

Σύνταξη
Μαφία: Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 200 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο
Κόζα Νόστρα 30.05.26

Μαφία: Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 200 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του αρχηγού της μαφίας της Ιταλίας, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, οι αρχές κατόρθωσαν να κατασχέσουν τα περιουσιακά του στοιχεία: πολυτελή θέρετρα, ομόλογα, μετοχές, σε διάφορα μέρη του πλανήτη.

Σύνταξη
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)
Μπάσκετ 30.05.26

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πότε ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό (pic)

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη
LGBTQI+ 30.05.26

Γκάνα: Νέο σκληρό πλήγμα στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα – Έως τρία χρόνια φυλάκιση για όσους εκφράζουν δημόσια στήριξη

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς ή κουίρ (ΛΟΑΤΚΙ+).

Σύνταξη
Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
«Μαθαίνεις» 30.05.26

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP
«Νευρικότητα» Ερντογάν 30.05.26

Πάει η Τουρκία σε πρόωρες εκλογές; – Η αντιπολίτευση το πιστεύει μετά τις διώξεις κατά του CHP

Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν. Ίσως γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις
Μοχλός πίεσης 30.05.26

Η Ρωσία αυξάνει την πίεση στην Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με την ΕΕ – Ανακάλεσε τον πρεσβευτή στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στην Αρμενία, η Μόσχα κλιμακώνει την πίεση προς στο Γερεβάν. Απειλεί με κόψιμο της πώλησης πετρελαίου και αερίου, επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από την Αρμενία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»
Μπάσκετ 30.05.26

Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γίώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την κατάσταση του Τάισον Γουόρντ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 30.05.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL

Μετά από τις προκρίσεις τους επί των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στους τελικούς της GBL για τον τίτλο του πρωταθλητή – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies