Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
Culture Live 30 Μαΐου 2026, 20:02

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τζον Τραβόλτα πέρασε για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα για το τελευταίο του έργο, το «Propeller One-Way Night Coach», μια διασκευή του ομώνυμου παιδικού μυθιστορήματος που έγραψε το, κάπως μακρινό, 1997.

Η ταινία, διάρκειας μιας ώρας, διαδραματίζεται στη χρυσή εποχή της αεροπλοΐας, καθώς ο νεαρός λάτρης των αεροπλάνων Τζέφ (Κλαρκ Σότγουελ) και η μητέρα του (Κέλι Έβιστον-Κουίνετ) ξεκινούν ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, διασχίζοντας τη χώρα με προορισμό το Χόλιγουντ.

«Αυτό λειτουργεί, αυτό δεν λειτουργεί»

Όπως αναφέρει το Variety, το «Propeller One-Way Night Coach» βρίσκεται στα σκαριά εδώ και χρόνια, με πολλούς να ενδιαφέρονται να τη σκηνοθετήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, αλλά ο Τραβόλτα δήλωσε ότι «μόνο εγώ μπορώ να συνδέσω αυτά τα σημεία με τον τρόπο που πρέπει» σε μια ιστορία βασισμένη στη δική του εμπειρία.

Για το ντεμπούτο του, ο Τραβόλτα ενσωμάτωσε όσα είχε μάθει στα πλατό καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, δηλώνοντας στο The Hollywood Reporter κατά την πρεμιέρα στο Λος Άντζελες: « Νιώθω ότι στα 50 και πλέον χρόνια που παρακολουθώ σκηνοθέτες, έχω δει σπουδαίους, έχω δει καλούς, έχω δει μέτριους, έχω δει κακούς, και διαχωρίζεις τι έκαναν σωστά και τι έκαναν λάθος. Χρησιμοποίησα μόνο τις επιτυχημένες κινήσεις των σπουδαίων — του Ρόμπερτ Άλτμαν, του Μάικ Νίκολς, του Κουέντιν Ταραντίνο, του Τόνι Σκοτ, του Τζον Γου, του Μπράιαν Ντε Πάλμα».

«Είναι αστείο γιατί τους αφήνεις να κάνουν όλη τη δουλειά για 50 χρόνια και λες: ‘Εντάξει, αυτό λειτουργεί, αυτό λειτουργεί, αυτό λειτουργεί, αυτό δεν λειτουργεί, αυτό δεν λειτουργεί’, και μετά τα βάζεις όλα μαζί, και τελικά καταλήγεις: ‘Έτσι σκηνοθετείς μια ταινία, αυτό πρέπει να γίνει’», συμπλήρωσε ο Τραβόλτα.

Ο σπουδαίος ηθοποιός (και πλέον και σκηνοθέτης) αποκάλυψε επίσης ότι «έδειξε ένα πρώιμο μοντάζ σε ένα πολύ διάσημο πρόσωπο που είναι επίσης σκηνοθέτης και μου έδωσε μια παρατήρηση, η οποία ήταν εξαιρετική», αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιος ήταν αυτός.

«Ήξερε ακριβώς τι να ζητήσει»

Στην ταινία, ο Κλαρκ Σότγουελ υποδύεται το νεαρό πρωταγωνιστή και η Κέλι Έβιστον-Κουίνετ τη μητέρα του, ενώ η κόρη του Τραβόλτα, Έλα Μπλου Τραβόλτα, παίζει τον ρόλο μιας αεροσυνοδού.

Η Έλα είπε ότι ο πατέρας της «ήξερε ακριβώς τι έψαχνε για όλες αυτές τις ερμηνείες, οπότε ήξερε ακριβώς τι να ζητήσει, δεν έκανε για καμία σκηνή περισσότερες από δύο ή τρεις λήψεις».

Και τα πέντε αδέλφια του Τραβόλτα εμφανίζονται επίσης στην ταινία, κάτι που η Έλα χαρακτήρισε ως «το πιο ωραίο πράγμα που έχει γίνει ποτέ… κάνουμε συνέχεια θεατρικά έργα και παραστάσεις στο σπίτι, οπότε τώρα απλά το κάνουμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον».

«Ο λόγος που υπάρχω ως καλλιτέχνης»

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο Τζον Τραβόλτα ανέβηκε στη σκηνή του φεστιβάλ των Καννών μετα την παρουσίαση της ταινίας, όπου μίλησε και για το πώς γεννήθηκε η αγάπη του για την αεροπλοΐα, όταν ήταν ακόμη μικρό παιδί.

«Ο λόγος που υπάρχει αυτή η ταινία και, στην πραγματικότητα, ο λόγος που υπάρχω ως καλλιτέχνης είναι εξαιτίας αυτής της ομάδας ανθρώπων εκεί», είπε ο Τραβόλτα, δείχνοντας την οικογένειά του στο πλήθος.

«Η μεγαλύτερη αδελφή μου, η Έλεν, ήταν πραγματικά αυτός ο χαρακτήρας, η πρωταγωνίστρια αυτής της ταινίας. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα κράμα της αδελφής μου και της μητέρας μου, επειδή και οι δύο με επηρέασαν τόσο βαθιά, και βρίσκονται πίσω από την ελπίδα και τα όνειρά μου[…]Αυτή είναι λοιπόν μια μικρή γεύση από τις ρίζες μου και από το πώς  ήμουν μικρός. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε».

Το «Propeller One-Way Night Coach» είναι διαθέσιμο στο Apple TV.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter

